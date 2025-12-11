Nuevo equipo venezolano tendrá escudo idéntico al de un histórico de España: "Bendito Futve"

El fútbol venezolano ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años con el protagonismo de sus equipos y, principalmente, sus jugadores.

En los últimos años se ha establecido una liga robusta, incluso con un torneo de ascenso. En medio del auge que ha tenido el auge del fútbol venezolano, en los últimos días se conoció que un nuevo equipo será protagonista de la liga Futve.

El equipo llevará el nombre de Club Atlético Barinas y será el club que representará a esa ciudad del occidente del país.

Si bien el club no arrancará en la máxima categoría, sino en la Liga Futve 2, hay gran expectativa por verlo debutar.

Además de la gran sorpresa que ha generado el anuncio, lo que más ha llamado la atención es el escudo que llevará en su camiseta el nuevo equipo barinés.

Resulta que el nuevo club de la Liga Futve 2 tendrá un escudo idéntico al de un histórico de España. Se trata del Atlético de Madrid, club español que ha le ha dado pelea al Real Madrid y al Barcelona en los últimos años en la Liga Española.

El escudo del Atlético de Barinas es idéntico al del club “colchonero” y contiene los mismos colores azul, blanco y rojo.

Lo curioso es que el escudo del club barinés tiene a un capibara en vez del oso madroño tradicional del equipo rojiblanco.

Y es que se ha especulado que la Academia Atlético Madrid abrió una sede en Barinas en 2024, lo que podría haber motivado la creación de un equipo filial de la capital española.

Las reacciones de los aficionados no se han hecho esperar dado el curioso cambio en el escudo.

“El logo se lo hizo ChatGPT copiando al Atlético de Madrid”; “Bendito Futve”; “Los colchoneros del llano” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.