NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Fútbol venezolano

Nuevo equipo venezolano tendrá escudo idéntico al de un histórico de España: "Bendito Futve"

diciembre 11, 2025
Por: Luis Cifuentes
Fútbol venezolano - Foto: EFE
Fútbol venezolano - Foto: EFE
El escudo ha generado todo tipo de reacciones de los aficionados en redes sociales.

El fútbol venezolano ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años con el protagonismo de sus equipos y, principalmente, sus jugadores.

En los últimos años se ha establecido una liga robusta, incluso con un torneo de ascenso. En medio del auge que ha tenido el auge del fútbol venezolano, en los últimos días se conoció que un nuevo equipo será protagonista de la liga Futve.

El equipo llevará el nombre de Club Atlético Barinas y será el club que representará a esa ciudad del occidente del país.

o

Si bien el club no arrancará en la máxima categoría, sino en la Liga Futve 2, hay gran expectativa por verlo debutar.

Además de la gran sorpresa que ha generado el anuncio, lo que más ha llamado la atención es el escudo que llevará en su camiseta el nuevo equipo barinés.

Resulta que el nuevo club de la Liga Futve 2 tendrá un escudo idéntico al de un histórico de España. Se trata del Atlético de Madrid, club español que ha le ha dado pelea al Real Madrid y al Barcelona en los últimos años en la Liga Española.

El escudo del Atlético de Barinas es idéntico al del club “colchonero” y contiene los mismos colores azul, blanco y rojo.

Lo curioso es que el escudo del club barinés tiene a un capibara en vez del oso madroño tradicional del equipo rojiblanco.

o

Y es que se ha especulado que la Academia Atlético Madrid abrió una sede en Barinas en 2024, lo que podría haber motivado la creación de un equipo filial de la capital española.

Las reacciones de los aficionados no se han hecho esperar dado el curioso cambio en el escudo.

“El logo se lo hizo ChatGPT copiando al Atlético de Madrid”; “Bendito Futve”; “Los colchoneros del llano” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Temas relacionados:

Fútbol venezolano

Atlético de Madrid

Barinas

Fútbol español

Madrid

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Deportes

Ver más
Partido de béisbol / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: Pexles / X
LVBP

Tabla de posiciones de la LVBP: Tigres vuelve a la cima, Magallanes respira y Caracas pende de un hilo

Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan cambio de formato importante para las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030

Flamengo campeón de la Copa Libertadores / FOTO: EFE
Copa Libertadores

El golazo que le dio a Flamengo su cuarta Copa Libertadores tras derrotar al Palmeiras

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

La razón por la que estudio de investigadores estadounidenses señala que la plataforma Grokipedia de Elon Musk se basa en "fuentes dudosas"

Marcha de las antorchas (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

En total silencio y con el nombre de Venezuela adelante: la tradicional marcha de las antorchas iluminó a Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina

Salario mínimo en Venezuela

La devaluación pulverizó el salario mínimo en Venezuela y equivale a 0,49 dólares al mes

Marte | Foto Canva
Marte

Científicos detectan señal inusual en Marte, según expertos “sonaba como una chispa o un chasquido”

Partido de béisbol / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: Pexles / X
LVBP

Tabla de posiciones de la LVBP: Tigres vuelve a la cima, Magallanes respira y Caracas pende de un hilo

cardenal Baltazar Porras

Régimen quitó el pasaporte al Cardenal Porras cuando viajaba a España: Cabello lo ha amenazado varias veces

Wicked: For Good | Foto: EFE
Cine

‘Wicked: For Good’ arrasa en taquilla e impone un nuevo récord para un musical

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre