Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Revelan la identidad del sospechoso de disparar contra agentes de la Guardia Nacional en Washington: es un hombre de nacionalidad afgana

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Atentado contra agentes de Guardia Nacional - AFP
El hecho tuvo lugar este miércoles 26 de noviembre cerca a la Casa Blanca, donde los dos soldados resultaron "heridos de gravedad".

Medios de comunicación de Estados Unidos, como NBC News y el Washington Post, revelaron que el sospechoso de abrir fuego y herir de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca es de nacionalidad afgana.

El hecho tuvo lugar este miércoles 26 de noviembre, aunque inicialmente el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, había informado en sus redes sociales sobre la muerte de los uniformados, el funcionario rectificó la información posteriormente.

El presidente Donald Trump, cuya política de enviar tropas armadas para apoyar la lucha contra el crimen en ciudades gobernadas por demócratas es ampliamente criticada, dijo en un comunicado que los dos soldados estaban "heridos de gravedad".

En cuanto al sospechoso, se dice que fue detenido por las autoridades y está "gravemente herido", según dijo más temprano el mandatario republicano.

La jefa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se pronunció sobre el caso y dijo que su cartera trabaja con las autoridades locales para atender la situación.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC. El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando con la Policía local para recopilar más información", comentó.

El tiroteo se registró en Farragut Square, en donde las autoridades hicieron presencia rápidamente y lograron localizar y poner bajo custodia al presunto tirador.

