NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Selección de Venezuela

'Bocha' Batista causa revuelo al decir que dejó un legado en La Vinotinto: hasta el presidente de la FVF lo contradijo

diciembre 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Sus palabras han generado indignación, sobre todo entre los aficionados, muchos de los cuales desmienten su legado en La Vinotinto.

La eliminación del Mundial 2026 de la selección venezolana sigue dando de qué hablar, pese a que ya pasaron más de tres meses de la derrota de La Vinotinto ante Colombia por goleada 6 a 3 en Maturín.

Luego de varios meses de la dura derrota y consecuente eliminación, varios de los protagonistas han salido a hablar para explicar lo sucedido y dar detalles desconocidos de lo que se vivió en la interna.

Recientemente, el exentrenador de la Vinotinto, Fernando ‘Bocha’ Batista habló en entrevista con TNT Sports y resaltó su labor en la selección venezolana pese a quedar eliminado de la cita orbital.

o

Desde el día uno, la gente nos dio un apoyo increíble”, comenzó diciendo Batista.

Luego, procedió a señalar que su legado en algún momento será valorado por los aficionados, muchos de los cuales han demostrado su disgusto con el entrenador.

"Cuando se dieron resultados adversos, algunos se empezaron a enojar, pero cuando pase todo y el tiempo ponga las cosas en su lugar, van a valorar que se hicieron muchas cosas, no solo en la selección mayor, sino también a nivel juvenil", destacó Fernando Batista.

No obstante, sus palabras han generado indignación, sobre todo entre los aficionados, muchos de los cuales desmienten su legado en La Vinotinto.

“Marginó a muchos jugadores y los dejo en el olvido sabiendo que pudieron haber dado mucho”; “Tenia que solo objetivo, no quedar 8vo de 10 equipos, y dice que el tiempo colocara todo en su lugar”; “Que alguien le diga que no hizo ninguna novedad, que la Juvenil ya llegó a la final de un mundial, que la mayor estuvo en el 6to lugar de las eliminatorias antes de él, que con el formato actual ya habríamos ido a 2 mundiales, no hizo nada”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

A su vez, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, analizó el paso de ‘Bocha’ Batista y negó que haya dejado algún legado a futuro al hablar del próximo entrenador de La Vinotinto.

Apunto a un ciclo largo y a un entrenador que nos dé estabilidad. Podemos estar de acuerdo en que sea venezolano, porque los extranjeros vienen a un corto plazo; no se van a quedar ocho años y quizás no nos van a dejar nada”, declaró.

Al ser consultado sobre el legado, declaró que de parte de Bocho no fue tanto. “Más allá de la data que conseguimos, no nos dejaron tantas cosas positivas de base”, subrayó en Radio Hot Sports.

o

Le faltó venezolanidad, le faltó dejarse permear más por personas venezolanas. El argentino es así y en general los extranjeros son así”, añadió.

Cabe recordar que tras la eliminación del Mundial 2026, el entrenador argentino dejó de ser el director técnico de la Vinotinto, por lo que actualmente la FVF se encuentra en búsqueda del sucesor.

