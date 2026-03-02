NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Drones del régimen iraní atacaron importante refinería de Arabia Saudita

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Complejo petrolero en Arabia Saudita - AFP
Complejo petrolero en Arabia Saudita - AFP
El ataque, ocurrido en medio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, provocó un incendio que fue controlado.

Una enorme refinería de la petrolera Aramco en el complejo de Ras Tanura, en Arabia Saudita, sufrió un ataque iraní en medio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen, lo que provocó un incendio, según confirmó el Ministerio de Energía.

En un comunicado, que fue difundido por la agencia de prensa saudita SPA, una fuente oficial de la cartera indicó que "algunas unidades operativas de la refinería fueron apagadas como medida de precaución, sin que esto tenga ningún impacto en el suministro de productos petroleros a los mercados locales".

o

Por su parte, un portavoz del Ministerio saudita de Defensa afirmó que dos drones atacaron la refinería pero que habían sido interceptados, según un comunicado difundido por SPA en la plataforma de redes sociales X.

El complejo de Ras Tanura, a orillas del Golfo, alberga a dicha infraestructura petrolera considerada una de las mayores refinerías de Oriente Medio y una piedra angular del sector energético saudita.

Tiene una capacidad de producción de 550.000 barriles diarios.

o

El ataque concertado del régimen de Irán contra esta zona de Arabia Saudita podría desencadenar una respuesta militar del reino, según afirmó este lunes a AFP una fuente cercana al gobierno.

Arabia Saudita atacaría "infraestructuras petroleras iraníes si Irán lleva a cabo un ataque concertado contra Aramco", señaló esta fuente.

Cabe mencionar que Arabia Saudita criticó duramente a Irán el fin de semana, después de que atacara a Riad y la parte este del país, y advirtió que se reserva el derecho a defenderse.

La situación en Medio Oriente se agravó el sábado después de que Estados Unidos e Israel atacaron al régimen de Irán, que respondió con represalias. Los bombardeos de Washington e Israel terminaron matando a la cabeza del régimen, el ayatolá Alí Jameneí, así como otras importantes figuras.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Arabia Saudita

Producción petrolera

Refinería

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Imágenes muestran barcos atacados en el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Donald Trump confirmó que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos.
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Netanyahu anuncia intensificación de ataques contra el régimen de Irán tras misil que mató a nueve personas en Israel

El Comando Central de EE. UU. revela imágenes de la operación Furia Épica - Foto Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel publican nuevas imágenes de la operación contra el régimen de Irán

Donald Trump - AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump advierte al régimen de Irán tras amenaza de fuerte respuesta: "No lo hagan, los golpearemos con una fuerza que nunca antes han visto"

Más de Actualidad

Ver más
Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Irán

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Hallan muertos a ocho esquiadores desaparecidos en avalancha en California - AFP
California

Hallan muertos a ocho esquiadores que estaban desaparecidos tras avalancha en montaña de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Irán

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

Logo de Navegantes del Magallanes / Valla en Jalisco, México con motivo de la Serie del Caribe 2026 - Fotos: X
Serie del Caribe

Esta es la razón por la que Navegantes del Magallanes no juega la Serie del Caribe 2026

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Figura en el fútbol colombiano sorprendió al revelar que Luis Díaz estuvo cerca de ser convocado para el Mundial de Rusia 2018: "no le dieron los tiempos”

Sofía Vergara, actriz y modelo - Foto: EFE
Sofía Vergara

Sofía Vergara se roba las miradas por su estilo en el Levi's Stadium con motivo del Super Bowl LX

Hallan muertos a ocho esquiadores desaparecidos en avalancha en California - AFP
California

Hallan muertos a ocho esquiadores que estaban desaparecidos tras avalancha en montaña de Estados Unidos

Jonathan Franco Quiñonez, sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y preso político venezolano
Presos políticos

"Mi hijo ni la bendición me pidió, lo que hacía era reírse y mirar hacia arriba, totalmente desorientado, ha perdido más de 40 kilos": cruda explicación de la madre de preso político venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre