Drones del régimen iraní atacaron importante refinería de Arabia Saudita

Una enorme refinería de la petrolera Aramco en el complejo de Ras Tanura, en Arabia Saudita, sufrió un ataque iraní en medio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen, lo que provocó un incendio, según confirmó el Ministerio de Energía.

En un comunicado, que fue difundido por la agencia de prensa saudita SPA, una fuente oficial de la cartera indicó que "algunas unidades operativas de la refinería fueron apagadas como medida de precaución, sin que esto tenga ningún impacto en el suministro de productos petroleros a los mercados locales".

Por su parte, un portavoz del Ministerio saudita de Defensa afirmó que dos drones atacaron la refinería pero que habían sido interceptados, según un comunicado difundido por SPA en la plataforma de redes sociales X.

El complejo de Ras Tanura, a orillas del Golfo, alberga a dicha infraestructura petrolera considerada una de las mayores refinerías de Oriente Medio y una piedra angular del sector energético saudita.

Tiene una capacidad de producción de 550.000 barriles diarios.

El ataque concertado del régimen de Irán contra esta zona de Arabia Saudita podría desencadenar una respuesta militar del reino, según afirmó este lunes a AFP una fuente cercana al gobierno.

Arabia Saudita atacaría "infraestructuras petroleras iraníes si Irán lleva a cabo un ataque concertado contra Aramco", señaló esta fuente.

Cabe mencionar que Arabia Saudita criticó duramente a Irán el fin de semana, después de que atacara a Riad y la parte este del país, y advirtió que se reserva el derecho a defenderse.

La situación en Medio Oriente se agravó el sábado después de que Estados Unidos e Israel atacaron al régimen de Irán, que respondió con represalias. Los bombardeos de Washington e Israel terminaron matando a la cabeza del régimen, el ayatolá Alí Jameneí, así como otras importantes figuras.