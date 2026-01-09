NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Explosión

La explosión de un edificio en Madrid dejó una persona muerta y nueve heridos

enero 9, 2026
Por: Natalya Baquero González-Agencia France Presse - AFP
Explosión de edificación en España - Foto. EFE
De acuerdo con las autoridades, los hechos se presentaron sobre las 16H10 locales, en el suroeste de la capital española.

En la tarde de este viernes, en el distrito Carabanchel de Madrid, España, se presentó una explosión en una edificación, la cual, según las autoridades, ha dejado el saldo de una persona fallecida y aproximadamente nueve heridos, uno de ellos de gravedad.

Una vez notificada la emergencia, fue atendida de manera inmediata por parte de los bomberos y la policía de Madrid.

El siniestro se produjo alrededor de las 16H10 locales, en el suroeste de la capital española, indicó un portavoz de los servicios de emergencia.

De acuerdo con el balance emitido por el portal de Emergencias de Madrid, de acuerdo con las labores de emergencia realizadas, se ha establecido el registro de “una persona fallecida, un herido menos grave trasladado a un hospital y ocho heridos leves”.

Asimismo, ha dado a conocer que el Servicio de Atención Municipal a las Emergencias de Madrid (SUMAR Social) hizo presencia para atender y realojar a las familias damnificadas con la explosión.

Por su parte, el supervisor de la guardia de bomberos de Madrid, José Luis Legido, entregó detalles de los trabajos realizados a partir del momento en que se reportó la emergencia.

“Estamos analizando el daño estructural del edificio. Han actuado un total de ocho unidades de bomberos. Ha sido presumiblemente una explosión que ha afectado al forjado de cubierta del edificio, produciendo daños en la cuarta planta”, afirmó.

Asimismo, Legido descartó que algunos de los afectados hayan sido obreros que adelantaban revestimiento de la fachada, ya que en el momento de los hechos no se encontraban en el área.

