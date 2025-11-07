NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
El Tren de Aragua

"La extorsión es la actividad ilegal más rentable": Daniel Briceño analiza accionar del Tren de Aragua en Bogotá

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, habló en NTN24 sobre la extorsión de la que vienen siendo víctimas los comerciantes por parte de los grupos criminales, entre ellos el Tren de Aragua.

El fortalecimiento de la banda criminal transnacional del Tren de Aragua continúa sembrando el terror en territorio colombiano, ahora por medio de extorsiones con las cuales intimidan a los comerciantes de las diferentes localidades de Bogotá.

Esta situación ha sido denunciada tanto por parte de los comerciantes de la capital colombiana como del concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre estos hechos que han desatado la preocupación de los vendedores.

Según Briceño, el incremento de estas extorsiones se debe al “crecimiento y el fortalecimiento de esta banda en varias zonas de la ciudad”, ya que esto se ha convertido en “el principal motor de la economía ilegal en muchas zonas”, dejando de lado “el micro, ni el narcotráfico”.

o

Para el concejal, la incursión de las diferentes bandas criminales provenientes de Venezuela y otros territorios que operan en la capital de Colombia, entre ellas el Tren de Aragua, se ha fortalecido después de la pandemia.

Daniel Briceño manifestó que la extorsión se ha convertido en la mejor estrategia por estos grupos delincuenciales, ya que este tipo de “mercado ilegal” no tiene “ningún tipo de inversión, estructura, ni logística compleja, sino que simplemente ellos se distribuyen el territorio atemorizando a los comerciantes para luego cobrar la cuota que ellos imponen por zonas”.

Frente a esta situación que ha tomado fuerza y está afectando a los comerciantes de Bogotá, indicó que las autoridades ya se encuentran al tanto, aunque en un inicio, más o menos unos dos años atrás, “no aceptaban que el Tren de Aragua ya había ejercido poder en zonas de la ciudad”.

Esa percepción, dice, ha cambiado y menciona que tras la denuncia, los comerciantes cuentan con el acompañamiento por parte de la Secretaría de la Seguridad de la capital.

Para el concejal, el fortalecimiento del Tren de Aragua se debe a la “negación que se hizo en primer lugar desde el gobierno nacional”.

El Tren de Aragua

"La extorsión es la actividad ilegal más rentable": Daniel Briceño analiza accionar del Tren de Aragua en Bogotá

