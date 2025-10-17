NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
La familia del exdiputado Eduardo Labrador, venezolano encarcelado por el régimen, solicita atención médica prioritaria debido a su alto deterioro de salud

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con el programa La Tarde, Stephanie Labrador, hija del político opositor, habló sobre el estado de salud de su padre y la solicitud que hacen al régimen para que se le permita la atención médica necesaria.

El exdiputado y profesor universitario, Eduardo Labrador, fue retenido de manera arbitraria desde hace un año por parte de la dictadura chavista, momento desde el cual se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo 1 en Caracas.

Durante las últimas semanas, su estado de salud se ha ido deteriorando debido a un problema médico que padece en su columna vertebral, motivo por el cual habría sufrido tres episodios de parálisis, las cuales lo han dejado parapléjico, situación que ha despertado la preocupación de su familia debido a que no se le ha brindado la atención médica adecuada para su tratamiento.

“Él requiere realizarse una resonancia magnética, unos estudios especializados, que lo vea un especialista; de igual manera, necesita unos controles constantes y un tratamiento para el dolor”, expresó la hija del exdiputado en La Tarde de NTN24, frente a graves afectaciones de la columna vertebral que padece su progenitor.

Desde su detención en octubre del 2024, su familia no ha tenido la oportunidad de tener un acercamiento directo con Eduardo Labrador, esto debido a sus normas impartidas en este centro de reclusión, en el cual las visitas son por medio de un “vidrio” y “llamada telefónica” por un corto periodo.

o

Un hecho que pone en evidencia el incumplimiento por parte del régimen chavista ante las medidas cautelares emitidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En este caso se han violado todos los derechos, todas las medidas. Todas las denuncias que hemos interpuesto ante los diferentes entes no han procedido, todo ha sido arbitraria e injustamente, no hemos tenido esa defensa privada”, indicó la hija del también docente ante las arbitrariedades que se han cometido en el caso de su padre.

Asimismo, Stephanie Labrador hizo un llamado a la dictadura chavista para que le concedan “una ayuda humanitaria” para que su padre pueda estará en “libertad” y recibir “las atenciones médicas que requiere” para controlar su problema de columna.

