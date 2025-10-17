Oficina del primer ministro de Israel confirma que María Corina Machado llamó a Benjamín Netanyahu para expresarle su apoyo y que él la felicitó por el Nobel de la Paz

La oficina del primer ministro de Israel informó el viernes que la líder política venezolana María Corina Machado, recientemente ganadora del Premio Nobel de la Paz, expresó su apoyo a Benjamín Netanyahu.

Machado, de acuerdo con lo informado en X, celebró el regreso de los rehenes israelíes en virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza y extendió su reconocimiento por los esfuerzos de Israel contra Irán, país al que calificó de amenaza para ambas naciones.

Netanyahu, por su parte, aprovechó la comunicación para felicitar a la opositora venezolana por el Nobel y elogiar sus esfuerzos que promueven la democracia y la paz, según lo notificado.

"La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llamó hace poco al primer ministro Benjamin Netanyahu", escribió la cuenta oficial de la oficina del primer ministro de Israel en X.

En una serie de publicaciones en esa red social, la cuenta aseguró textualmente que "la Sra. Machado le dijo al primer ministro que valora mucho sus decisiones y acciones decididas durante la guerra, así como los logros de Israel" y que "también elogió el acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza".

Asimismo, se informó que Machado dejó claro que "aprecia la lucha implacable contra el eje del mal iraní, que actúa no solo contra Israel, sino también contra el pueblo de Venezuela", antes de describir lo conversado sobre el reciente reconocimiento internacional a la líder opositora.

"El primer ministro felicitó a la Sra. Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel y elogió sus acciones en favor de la democracia y la expansión del círculo de la paz mundial", publicaron.

El amplio respaldo a nivel internacional hacia la líder política venezolana no es una novedad, pues también cuenta con el apoyo de varios funcionarios latinos en Estados Unidos y miembros de la administración del presidente Donald Trump.

En agosto de 2024 varios legisladores republicanos, entre ellos el entonces senador Marco Rubio —y actual secretario de Estado—, publicaron una carta abierta pidiendo el premio para la opositora venezolana.