Martes, 18 de noviembre de 2025
Selección Colombia

Lorenzo patea el tablero y deja ver el que sería el equipo titular de Colombia en el Mundial 2026: periodista filtra alineación de La Tricolor contra Australia

noviembre 18, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia/ Néstor Lorenzo - Fotos EFE
Selección Colombia/ Néstor Lorenzo - Fotos EFE
El combinado colombiano se prepara para su regreso a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022.

El entrenador argentino de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, habría elegido, para su partido de este martes contra Australia en la segunda presentación de la doble fecha FIFA de noviembre, al equipo titular para la Copa Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En los recientes partidos amistosos, el estratega de 59 años había venido implementando algunas variantes en sus planteamientos con varias sorpresas dentro de cancha de jugadores que habitualmente no venían siendo convocados para partidos más importantes como los de las Eliminatorias Sudamericanas.

o

Para el que será el último partido de la selección Colombia en 2025, sin embargo, Lorenzo habría tomado una decisión distinta y hubo cambios respecto a los últimos juegos, con nombres que varios consideraron serán los protagonistas del regreso al Mundial, tras la ausencia en Qatar 2022.

El periodista Paolo Arenas, reconocido principalmente en el mundo digital, filtró este martes el que sería el once titular para enfrentar a Australia, luego de haber ganado en la primera presentación, de la doble fecha FIFA, 2 a 1 contra Nueva Zelanda.

De acuerdo con Arenas, Colombia formaría con Camilo Vargas en el arco, quien es actualmente el principal guardameta del combinado nacional, aunque es ocasionalmente remplazado, en juegos preparatorios o cuando no ha podido estar disponible, por David Ospina, Álvaro Montero o Kevin Mier, cuya presencia en Norteamérica está en duda tras una fuerte lesión.

o

En la línea defensiva, Arenas informó que estarán presentes Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí como centrales, también habituales en los partidos cruciales del cuadro cafetero, al igual que el lateral izquierdo Johan Mojica, quien había sido momentáneamente reemplazado en los últimos duelos por molestias físicas.

La sorpresa, no obstante, sería en la posición de lateral derecho, en la que Daniel Muñoz ha sido indispensable y ha estado solamente ausente cuando se ha lesionado o ha sido sancionado.

Para el choque contra Australia, Muñoz, pese a encontrarse a punto físicamente y apto con el reglamento FIFA, será remplazado por Santiago Arias debido a un permiso especial que habría pedido el jugador del Crystal Palace de la Premier League para un compromiso familiar.

El mediocampo, informó Arenas, estará a cargo de Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias y James Rodríguez, a quienes se les ha visto también en duelos definitorios como los partidos de la Copa América y las Eliminatorias, por lo que se cree que serán los mismos que estén presentes en los encuentros del Mundial 2026.

Como atacantes figurarían este martes Luis Díaz y Luis Suárez, dos jugadores que se han desempeñado de manera destacada tanto con La Tricolor como con sus clubes, el Bayern de Múnich y el Sporting de Lisboa, respectivamente.

Suárez, cabe resaltar, no era un habitual para Lorenzo en los partidos de competencia, pero desde los cuatro goles que anotó contra Venezuela en el último partido de las Eliminatorias, cuando clasificó a Colombia y eliminó a La Vinotinto, se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y de los aficionados.

o

Luego de medirse ante Australia en Nueva York, esta noche a las 8:30 p.m. locales de Colombia, el combinado nacional se enfrentará posiblemente en partidos amistosos de 2026 previo al Mundial a equipos como a Francia, una selección africana como Nigeria o incluso Croacia.

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

