"La famosa Junta del Narcotráfico a la que Petro se refiere, hace parte de sus pensamientos cósmicos": Daniel Palacios sobre posturas del presidente de Colombia frente al Cartel de los Soles

El exministro del Interior de Colombia y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro Urrego en relación con su postura sobre el denominado Cartel de los Soles.

Durante una entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Palacios expresó su preocupación por lo que considera un afán inusual de Petro Urrego de negar la existencia del cartel, el cual el Gobierno de Estados Unidos asegura que es liderado por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y catalogó como organización terrorista global.

“Gustavo Petro tiene un afán claro por negar la existencia del Cartel de los Soles que tiene una relación directa con las guerrillas colombianas, esas a las que tanto defiende, tanto les da cariño y tanto son receptores de la política del amor”, señaló.

En ese contexto, Palacios aseguró que con su postura “el presidente de Colombia no solamente le lava la cara a la narcodictadura sino que es complaciente con las guerrillas colombianas”, las cuales asegura que no solamente atacan a los ciudadanos del país, “sino que además utilizan ese trayecto entre Colombia y Venezuela para poder sacar la droga y exportarla a México, llevarla a Centroamérica, llevarla a Estados Unidos y a Europa”.

El precandidato presidencial también cuestionó las declaraciones de Petro en relación a la que denomina la Junta del Narcotráfico.

“La famosa Junta Internacional del Narcotráfico a la que Gustavo Petro se refiere, hace parte de sus pensamientos cósmicos, físico-cuánticos de la cosmovisión del presidente. Eso realmente hoy no reposa bajo ningún criterio serio o alguna información actual de inteligencia que manejen las agencias de inteligencia internacionales respetadas o las mismas colombianas. Porque, de hecho, lo que ha estado absolutamente claro y demostrado, no solamente por las agencias de inteligencia colombianas, sino las de Europa, las de Estados Unidos, Israel, entre muchas, es la existencia clara del Cartel de los Soles”, comentó.