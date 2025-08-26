"Es un país más que le da la espalda, Maduro está cada vez más aislado": periodistas analizan en NTN24 la postura del gobierno argentino frente al Cartel de los Soles

Este martes el gobierno de Argentina que preside Javier Milei declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista y advirtió “sanciones financieras y restricciones operativas” para el grupo criminal que, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro.

Sobre este tema, los periodistas Natalia Cabrera y Erik Encinas conversaron en el programa Club de Prensa de NTN24.

“Es un país más que le da la espalda a Maduro en el hemisferio. Ahora Maduro está cada vez más aislado”, argumentó Cabrera.

A su turno, Encinas, consideró: “Estamos en un momento en que la presión sobre la narcodictadura es total. Tenemos que ver la postura que tomará la Unión Europea”.

Fue mediante un comunicado divulgado por la Cancillería de Argentina, que la administración Milei dio detalles de las implicaciones de esta decisión que va en sintonía con la que ya tomaron países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay.

“En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como ‘Cártel de los Soles’ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia”, se lee en dicha circular.

“La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, acota la notificación.

El gobierno argentino además aseveró que con esta decisión se busca “fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado y reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales”.

En su informe, la Casa Rosada advierte que “la inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

Estados Unidos, recordemos, designó recientemente al Cártel de los Soles como una "organización terrorista”.

Tras esa medida, el Gobierno Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura de Nicolás Maduro, presunto cabecilla de esa célula criminal.