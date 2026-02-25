NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Repechaje al Mundial

Presidente de la FIFA se pronuncia sobre la posibilidad de que la repesca del Mundial no se juegue en México

febrero 25, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Ante la incertidumbre de lo que pasará con el Mundial en México tras los recientes acontecimientos de violencia, Gianni Infantino habló.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó este miércoles que no contempla trasladar de México el torneo de repesca para la Copa del Mundo de marzo pese a la reciente ola de violencia registrada en el país.

"No, nadie tiene que mover nada. Estamos en contacto constante con la presidencia de México, con las autoridades. Tenemos plena confianza en las autoridades de México, en la presidenta (Claudia) Sheinbaum y en su equipo y los apoyamos totalmente", dijo Infantino a la prensa en el nuevo museo de la FIFA en Miami, Florida.

"Por supuesto, estamos monitoreando la situación, pero tenemos plena confianza en que todo saldrá muy bien", insistió el dirigente, que el martes ya había expresado desde Colombia su "tranquilidad" con tener a México como una de las tres sedes mundialistas, junto a Estados Unidos y Canadá.

Las preocupaciones sobre la seguridad en el país latinoamericano, especialmente en la sede de Guadalajara (oeste), se reavivaron en los últimos días por los incidentes violentos que siguieron a la muerte del mayor capo narcotraficante mexicano.

Decenas de muertos, vehículos incendiados, comercios cerrados, bloqueos de carreteras y un clima de terror paralizaron buena parte del país el domingo como respuesta a la muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

México, cuyo gobierno insiste en que los aficionados tendrán "todas las garantías" de seguridad en el Mundial (11 de junio - 19 de julio), debe albergar previamente un minitorneo para elegir a las últimas dos selecciones participantes.

Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam pugnarán por los boletos en Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.

"Vivimos en un mundo en el que pasan cosas, cosas buenas y cosas malas, suceden situaciones. No vivimos en la luna. Vivimos aquí, así que tenemos que afrontarlo, tenemos que lidiar con ello", dijo Infantino sobre los incidentes, que se extendieron por 20 de los 32 estados mexicanos.

"México es un país futbolero y los mexicanos, las autoridades pero también la gente, harán todo lo posible para asegurarse de que el Mundial y el repechaje, que se jugará dentro de un mes, sean una fiesta del fútbol", zanjó.

