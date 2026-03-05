Ejército francés autoriza en sus bases la presencia temporal de aviones militares de Estados Unidos

Aviones militares de Estados Unidos "de apoyo" fueron autorizados a utilizar bases militares francesas, informó el jueves el Ejército francés, precisando que había obtenido "plenas garantías" de que los aparatos no participarían en los ataques contra el régimen de Irán.

"Aviones estadounidenses de apoyo en las operaciones (no aviones de combate) fueron aceptados en la base aérea de Istres, en Francia", indicó el Estado Mayor francés.

VEA TAMBIÉN Sospechoso en Estados Unidos de complot para matar a Donald Trump confiesa que fue presionado por el régimen de Irán o

"Teniendo en cuenta el contexto, Francia exigió que los medios implicados no participen en modo alguno en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino estrictamente en el apoyo a la defensa de nuestros socios en la región. Obtuvo plenas garantías al respecto", agregó.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio el sábado, Francia muestra una postura "estrictamente defensiva", según las palabras del propio presidente del país, Emmanuel Macron, quien anunció el martes el despliegue de importantes recursos militares, incluido el del poderoso portaviones Charles de Gaulle, en el Mediterráneo oriental.

El mandatario francés, que sostiene que la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán se lleva a cabo "al margen del derecho internacional", señaló que París debía "tomar medidas para su seguridad, la de sus ciudadanos y sus bases, así como la de sus aliados en la región".

Francia está vinculada por acuerdos de defensa con Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como por "compromisos sólidos con Jordania e Irak", todos ellos objeto de ataques iraníes, había afirmado.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva denominada Operación Furia Épica contra el régimen de Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, el tirano Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, el régimen de Irán ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos de Estados Unidos, así como contra sus aliados en el Golfo.

VEA TAMBIÉN Identifican a quinto militar e EE. UU. muerto en ataques contra el régimen iraní o

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó este jueves que el saldo de muertos desde el inicio el sábado de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní ascendió a 1.230 personas. El balance anterior, publicado el miércoles, fue de 1.045 muertos, entre civiles y soldados.