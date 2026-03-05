NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Fuerzas Militares

Ejército francés autoriza en sus bases la presencia temporal de aviones militares de Estados Unidos

marzo 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Base aérea de Istres-Le Tube - Foto AFP
Base aérea de Istres-Le Tube - Foto AFP
Francia habría obtenido garantías de que las aeronaves no participarían en los ataques contra el régimen de Irán.

Aviones militares de Estados Unidos "de apoyo" fueron autorizados a utilizar bases militares francesas, informó el jueves el Ejército francés, precisando que había obtenido "plenas garantías" de que los aparatos no participarían en los ataques contra el régimen de Irán.

"Aviones estadounidenses de apoyo en las operaciones (no aviones de combate) fueron aceptados en la base aérea de Istres, en Francia", indicó el Estado Mayor francés.

o

"Teniendo en cuenta el contexto, Francia exigió que los medios implicados no participen en modo alguno en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino estrictamente en el apoyo a la defensa de nuestros socios en la región. Obtuvo plenas garantías al respecto", agregó.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio el sábado, Francia muestra una postura "estrictamente defensiva", según las palabras del propio presidente del país, Emmanuel Macron, quien anunció el martes el despliegue de importantes recursos militares, incluido el del poderoso portaviones Charles de Gaulle, en el Mediterráneo oriental.

El mandatario francés, que sostiene que la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán se lleva a cabo "al margen del derecho internacional", señaló que París debía "tomar medidas para su seguridad, la de sus ciudadanos y sus bases, así como la de sus aliados en la región".

Francia está vinculada por acuerdos de defensa con Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como por "compromisos sólidos con Jordania e Irak", todos ellos objeto de ataques iraníes, había afirmado.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva denominada Operación Furia Épica contra el régimen de Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, el tirano Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, el régimen de Irán ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos de Estados Unidos, así como contra sus aliados en el Golfo.

o

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó este jueves que el saldo de muertos desde el inicio el sábado de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní ascendió a 1.230 personas. El balance anterior, publicado el miércoles, fue de 1.045 muertos, entre civiles y soldados.

Temas relacionados:

Fuerzas Militares

Ejército

Francia

Gobierno de Donald Trump

Estados Unidos e Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Aviones de combate de la Fuerza Aérea iraní | Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Irán no tiene una fuerza aérea, lo que tiene es una cantidad de aviones de combate viejísimos": experto sobre capacidad de respuesta del régimen tras ataques de EE. UU. e Israel

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan. (AFP)
Comando Sur

"Conversaciones se centraron en medidas para garantizar plan de tres fases del presidente Trump": Comando Sur, unidad que capturó a Maduro, reveló detalles de la visita de su máximo jefe a Venezuela

Pete Hegseth y Elon Musk | Fotos AFP
Elon Musk

El Pentágono de EE. UU. integra la IA Grok de Elon Musk en entornos militares sensibles

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aviones de combate de la Fuerza Aérea iraní | Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Irán no tiene una fuerza aérea, lo que tiene es una cantidad de aviones de combate viejísimos": experto sobre capacidad de respuesta del régimen tras ataques de EE. UU. e Israel

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan. (AFP)
Comando Sur

"Conversaciones se centraron en medidas para garantizar plan de tres fases del presidente Trump": Comando Sur, unidad que capturó a Maduro, reveló detalles de la visita de su máximo jefe a Venezuela

Abel Ferreira, DT de Palmeiras sobre Jhon Arias - Fotos: AFP
Jhon Arias

Entrenador de Palmeiras se fue en elogios sobre el rendimiento de Jhon Arias en el triunfo ante el antiguo club del colombiano: "aporta calidad"

Pete Hegseth y Elon Musk | Fotos AFP
Elon Musk

El Pentágono de EE. UU. integra la IA Grok de Elon Musk en entornos militares sensibles

Nayib Bukele y José Jerí. (EFE)
Nayib Bukele

Nayib Bukele deja inquietante mensaje en reacción a la destitución del presidente José Jerí: "Perú es clave"

El secretario de energía de EE. UU., Chris Wright, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chris Wright

Secretario de energía de EE. UU. dice que buscará un "aumento drástico" de la producción petrolera en Venezuela tras reunirse con Delcy Rodríguez

Chris Wright y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Petróleo en Venezuela

Se conoce la agenda de la histórica visita del secretario de Energía de EE. UU. a Venezuela: llega este miércoles y no solo se reunirá con Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre