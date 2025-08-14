La jubilada Rusbelia Astudillo es desaparecida en Caracas: era vocera de las protestas de los pensionados

En horas de la noche de este miércoles reportaron la detención/desaparición de quien ha sido vocera de las protestas de pensionados y jubilados Rusbelia Astudillo.

"Alerta: Rusbelia Astudillo, defensora de DDHH de los jubilados fue secuestrada por el régimen hace unas horas, en Caracas. La represión como parte del Terrorismo de Estado persiste en Venezuela. Exigimos su libertad inmediata", reportaron varias cuentas.

Horas antes las organizaciones de derechos humanos habían celebrado la excarcelación de Martha Lía Grajales, activista y vocera en las protestas de las madres de los presos políticos en Venezuela.

Pero las detenciones no cesan, o lo que varios grupos llaman "la puerta giratoria" y las fuerzas de orden del régimen siguen al acecho.

La nueva detención no solo se ejecuta contra otra mujer sino contra el activismo sindical.

La Fuerza Nacional de Trabajadores de Venezuela condenó "enérgicamente la detención arbitraria de la Dra. #RusbeliaAstudillo defensora de los DDHH de los jubilados y exigimos su libertad inmediata".