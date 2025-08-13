NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Presos políticos en Venezuela

Detenida el viernes, imputada el lunes y excarcelada el martes: el procesamiento exprés a Martha Lía Grajales

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Martha Lía Grajales - AFP
Llamó la atención que el pasado chavista de ella y su esposo no sirvió para impedir que la usaran para vincularla con María Corina Machado.

La noche de este martes 12 de agosto se conoció que la activista de derechos humanos, Martha Lía Grajales había sido excarcelada.

La propia organización Surgentes confirmó lo que había sido un rumor, luego de cuatro días de serias acusaciones del régimen que le había imputado horas antes delitos que revisten la pena máxima en Venezuela.

De Martha Lía se había destacado que fue en el pasado reciente, activa militante del chavismo, del lago de los derechos humanos, algo que comenzó precisamente a violarse desde que el caudillo llegó al poder y que escaló a los mas altos niveles de horror con Nicolás Maduro, del que Grajales y su esposo David González Plessmann se distanciaron.

La activista había estado acompañando a las madres de los presos políticos de Venezuela en cada una de sus actividades, y estuvo en la vigilia que fue asaltada por colectivos parapoliciales que robaron y destruyeron las pancartas.

Grajales repudió el ataque y en representación del grupo intentó formalizar la denuncia ante la Fiscalía, sin que fuera atendida.

Por el contrario, luego de participar en la protesta contra los abusos del Estado frente al PNUD en Chacao, fue secuestrada por las fuerzas de orden del régimen que solo hasta el lunes confirmaron que estaba detenida.

El fiscal General, Tarek William Saab además dijo que le imputaron graves delitos contra la Nación como instigación, asociación y terrorismo. Todo de manera expedita.

Además confirmó que la reclutaron en la peligrosa cárcel femenina del INOF.

Este martes después de las 10 de la noche se corría el rumor de que había sido excarcelada, algo que fue confirmado minutos después por su propia ONG, Surgentes, atribuyendo la noticia a la presión social, algo que precisamente intentan diario las familias de los presos políticos, detenidos injustamente en Venezuela.

 

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones

Activistas

DDHH VENEZUELA

María Oropeza - AFP
Entrevistas La Tarde

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

CNE - Foto CNE
Régimen de Maduro

"Imperdonable que alguien quiera acompañar al régimen en materializar un poco de legitimidad": Carla Angola sobre elecciones municipales en Venezuela

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Familiares exigirán frente a la Conferencia Episcopal la canonización sin presos políticos: "No puede haber santidad con inocentes tras las rejas"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

