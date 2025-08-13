Detenida el viernes, imputada el lunes y excarcelada el martes: el procesamiento exprés a Martha Lía Grajales

La noche de este martes 12 de agosto se conoció que la activista de derechos humanos, Martha Lía Grajales había sido excarcelada.

VEA TAMBIÉN Enviaron a la activista Martha Lía Grajales al INOF, la máxima cárcel de delincuentes femeninas en Venezuela o

La propia organización Surgentes confirmó lo que había sido un rumor, luego de cuatro días de serias acusaciones del régimen que le había imputado horas antes delitos que revisten la pena máxima en Venezuela.

De Martha Lía se había destacado que fue en el pasado reciente, activa militante del chavismo, del lago de los derechos humanos, algo que comenzó precisamente a violarse desde que el caudillo llegó al poder y que escaló a los mas altos niveles de horror con Nicolás Maduro, del que Grajales y su esposo David González Plessmann se distanciaron.

La activista había estado acompañando a las madres de los presos políticos de Venezuela en cada una de sus actividades, y estuvo en la vigilia que fue asaltada por colectivos parapoliciales que robaron y destruyeron las pancartas.

Grajales repudió el ataque y en representación del grupo intentó formalizar la denuncia ante la Fiscalía, sin que fuera atendida.

VEA TAMBIÉN En medio de aumento de patrullaje en Venezuela, régimen suspende las visitas en cárceles de presos políticos o

Por el contrario, luego de participar en la protesta contra los abusos del Estado frente al PNUD en Chacao, fue secuestrada por las fuerzas de orden del régimen que solo hasta el lunes confirmaron que estaba detenida.

El fiscal General, Tarek William Saab además dijo que le imputaron graves delitos contra la Nación como instigación, asociación y terrorismo. Todo de manera expedita.

Llamó la atención que el pasado chavista de ella y su esposo no sirvió para impedir que la usaran para vincularla con María Corina Machado.

Además confirmó que la reclutaron en la peligrosa cárcel femenina del INOF.

VEA TAMBIÉN Del chavismo a la cárcel: Martha Lía Grajales es imputada por "conspirar" a favor de María Corina Machado o

Este martes después de las 10 de la noche se corría el rumor de que había sido excarcelada, algo que fue confirmado minutos después por su propia ONG, Surgentes, atribuyendo la noticia a la presión social, algo que precisamente intentan diario las familias de los presos políticos, detenidos injustamente en Venezuela.