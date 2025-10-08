"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

La Fiscalía de Chile no descarta pedir extradición del ministro del Interior y Justicia del régimen de Venezuela Diosdado Cabello, quien es señalado como como el autor intelectual del secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda

El fiscal Héctor Barros aseguró que el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda fue “encargado y pagado concretamente” por el “número dos” del régimen de Nicolás Maduro.

"Este asesinato sin duda tiene todos los móviles políticos", declaró Barros, indicando que se trató de "un encargo político hecho, planificado y pagado desde el régimen de Venezuela".

Javier Ojeda, hermano de la víctima, expresó que el avance en las investigaciones y la posibilidad de extradición traen "satisfacción en cuanto a la justicia hacia el país".

“La posibilidad de extradición de Diosado Cabello, como la ha manifestado el fiscal Barros, es parte del resultado de las investigaciones que se han llevado a cabo durante todo este tiempo. La fiscalía ha realizado intensas investigaciones y para ello se ha dejado en evidencia reciente las nuevas extradiciones que se han otorgado desde Estados Unidos y la que estamos esperando desde Colombia”, afirmó.

De acuerdo con Ojeda, la fiscalía no ha dejado de hacer las diligencias necesarias para continuar y avanzar en el caso. “Le agradecemos a la fiscalía por todos los esfuerzos que está realizando”, dijo.

“Ha sido un caso que por primera vez se lleva a cabo de forma internacional, o al menos en Chile, por parte de una delincuencia política y por parte de un grupo terrorista en manos de una delincuencia política que se ha secuestrado a un país durante todo este tiempo”, puntualizó.

Según Javier Ojeda, la justicia no le devolverá la vida a su hermano, sin embargo, dará la satisfacción de condenar a los responsables del caso.

“A nosotros nos dejaría un vacío muy grande porque no vamos a tener de nuevo a mi hermano con nosotros. No lo devolvería con vida, pero sentiríamos realmente que la justicia, al menos por parte de Chile, nos daría esa satisfacción. Por lo que estaríamos agradecidos si la justicia nos daría ese final en el cual los verdaderos culpables del caso de mi hermano sean condenados”, afirmó.

“Mi hermano abrió una ventana muy grande para demostrar o hacer público y visible lo que era un grupo terrorista que estaba encubierto dentro del continente americano. Mi hermano ha sido una de las ventanas más importantes, lamentablemente, pero es así, que ha visibilizado el caso del Tren de Aragua, que es un grupo terrorista ya denominado de esta manera por los Estados Unidos y también de la criminalidad, la delincuencia y los actos delincuenciales que llevan a cabo los delincuentes que no son más que eso, actúan como delincuentes y son delincuentes”, puntualizó.

Javier Ojeda, quien ha estado al frente de la lucha por justicia resaltó: “Debemos llegar hasta el último punto de justicia necesario y suficiente para poder no solamente darle la satisfacción a la familia sino a toda Venezuela y a Chile por un crimen de esta magnitud en la cual no solamente se ha asesinado una persona que pensaba distinto y que se negó a ser parte de una dictadura, a ser parte de una delincuencia política desde sus ofrecimientos desde hace muchos años atrás”.

Respecto al legado que ha dejado su hermano, Javier que aparte de su libro, ha dejado la moral del verdadero militar venezolano.

“Mi hermano ha dejado el legado de la lucha por la justicia, la lucha por la libertad y el legado del juramento real hacia su alma y hacia la constitución de la República de Venezuela”, aseguró.

“No vamos a dejar de luchar por la justicia y la libertad de Venezuela y que se han llevado hasta cualquier instancia los responsables reales de este caso”, puntualizó.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Manríquez, representante legal de la familia Ojeda, señaló que el caso marca un antes y un después en relación al crimen organizado en Chile. Estimó que, de seguir los plazos legales, podría haber una sentencia con "una verdad judicial completa" a finales de 2026.