Miércoles, 08 de octubre de 2025
Régimen venezolano

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Familiar de Ronald Ojeda expresó que el avance en las investigaciones y la posibilidad de extradición de Diosdado Cabello traen "satisfacción para lograr justicia en el país".

La Fiscalía de Chile no descarta pedir extradición del ministro del Interior y Justicia del régimen de Venezuela Diosdado Cabello, quien es señalado como como el autor intelectual del secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda

El fiscal Héctor Barros aseguró que el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda fue “encargado y pagado concretamente” por el “número dos” del régimen de Nicolás Maduro.

"Este asesinato sin duda tiene todos los móviles políticos", declaró Barros, indicando que se trató de "un encargo político hecho, planificado y pagado desde el régimen de Venezuela".

Javier Ojeda, hermano de la víctima, expresó que el avance en las investigaciones y la posibilidad de extradición traen "satisfacción en cuanto a la justicia hacia el país".

“La posibilidad de extradición de Diosado Cabello, como la ha manifestado el fiscal Barros, es parte del resultado de las investigaciones que se han llevado a cabo durante todo este tiempo. La fiscalía ha realizado intensas investigaciones y para ello se ha dejado en evidencia reciente las nuevas extradiciones que se han otorgado desde Estados Unidos y la que estamos esperando desde Colombia”, afirmó.

o

De acuerdo con Ojeda, la fiscalía no ha dejado de hacer las diligencias necesarias para continuar y avanzar en el caso. “Le agradecemos a la fiscalía por todos los esfuerzos que está realizando”, dijo.

“Ha sido un caso que por primera vez se lleva a cabo de forma internacional, o al menos en Chile, por parte de una delincuencia política y por parte de un grupo terrorista en manos de una delincuencia política que se ha secuestrado a un país durante todo este tiempo”, puntualizó.

Según Javier Ojeda, la justicia no le devolverá la vida a su hermano, sin embargo, dará la satisfacción de condenar a los responsables del caso.

“A nosotros nos dejaría un vacío muy grande porque no vamos a tener de nuevo a mi hermano con nosotros. No lo devolvería con vida, pero sentiríamos realmente que la justicia, al menos por parte de Chile, nos daría esa satisfacción. Por lo que estaríamos agradecidos si la justicia nos daría ese final en el cual los verdaderos culpables del caso de mi hermano sean condenados”, afirmó.

“Mi hermano abrió una ventana muy grande para demostrar o hacer público y visible lo que era un grupo terrorista que estaba encubierto dentro del continente americano. Mi hermano ha sido una de las ventanas más importantes, lamentablemente, pero es así, que ha visibilizado el caso del Tren de Aragua, que es un grupo terrorista ya denominado de esta manera por los Estados Unidos y también de la criminalidad, la delincuencia y los actos delincuenciales que llevan a cabo los delincuentes que no son más que eso, actúan como delincuentes y son delincuentes”, puntualizó.

o

Javier Ojeda, quien ha estado al frente de la lucha por justicia resaltó: “Debemos llegar hasta el último punto de justicia necesario y suficiente para poder no solamente darle la satisfacción a la familia sino a toda Venezuela y a Chile por un crimen de esta magnitud en la cual no solamente se ha asesinado una persona que pensaba distinto y que se negó a ser parte de una dictadura, a ser parte de una delincuencia política desde sus ofrecimientos desde hace muchos años atrás”.

Respecto al legado que ha dejado su hermano, Javier que aparte de su libro, ha dejado la moral del verdadero militar venezolano.

“Mi hermano ha dejado el legado de la lucha por la justicia, la lucha por la libertad y el legado del juramento real hacia su alma y hacia la constitución de la República de Venezuela”, aseguró.

“No vamos a dejar de luchar por la justicia y la libertad de Venezuela y que se han llevado hasta cualquier instancia los responsables reales de este caso”, puntualizó.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Manríquez, representante legal de la familia Ojeda, señaló que el caso marca un antes y un después en relación al crimen organizado en Chile. Estimó que, de seguir los plazos legales, podría haber una sentencia con "una verdad judicial completa" a finales de 2026.

Régimen venezolano

Ronald Ojeda Moreno

CPI

Chile

Justicia

Videos

Donald Trump - Foto AFP
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Foto de referencia (Canva)
Cisjordania

"Por culpa de Maduro estamos aquí": venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

Régimen de Nicolas Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

"Yo no creo que el régimen de Maduro llegue a fin de año, si termina el mes hay que darle mérito": Carlos Sánchez Berzain

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Colombia hace importante anuncio sobre trámites de visas tras el cierre de gobierno por estancamiento presupuestario

Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (EFE)
Aeropuertos

Aeronáutica Civil de Colombia reporta que el aeropuerto El Dorado presentará demoras en la operación aérea: esta es la razón

Los misterios de Null Island | Foto Canva
Planeta Tierra

Null Island: el misterioso punto 0,0 en medio del Atlántico que aparece en todos los mapas, pero no existe

Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Colombia hace importante anuncio sobre trámites de visas tras el cierre de gobierno por estancamiento presupuestario

El cantante paisa Blessd (EFE)
Blessd

Blessd hizo millonario ofrecimiento para adueñarse de un histórico equipo del fútbol colombiano; ya había comprado otro club

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista

'Bocha' Batista rompió el silencio tras dura eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026: "Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo"

Jair Bolsonaro/ Luiz Fux - Fotos EFE
Jair Bolsonaro

Tercer juez de caso Bolsonaro difiere con los dos primeros veredictos y vota para absolver al expresidente de presunto complot golpista

Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (EFE)
Aeropuertos

Aeronáutica Civil de Colombia reporta que el aeropuerto El Dorado presentará demoras en la operación aérea: esta es la razón

Los misterios de Null Island | Foto Canva
Planeta Tierra

Null Island: el misterioso punto 0,0 en medio del Atlántico que aparece en todos los mapas, pero no existe

Bernie Moreno (Senador de los EE.UU) - Daniel Quintero (Precandidato a la presidencia de Colombia)- Fotos: EFE
Daniel Quintero

"Tenemos información de sus socios": el mensaje de Federico Gutiérrez al senador estadounidense Bernie Moreno sobre Daniel Quintero

