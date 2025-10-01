Sospechoso de matar al exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda llega a Chile extraditado de Estados Unidos

Un sospechoso de matar al exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda llegó el martes a Chile extraditado de Estados Unidos dentro de un grupo de cinco miembros de la banda criminal el Tren de Aragua.

Ojeda, de 32 años y que tenía la condición de refugiado político en Chile, fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero de 2024 por personas que simularon ser policías chilenos. Nueve días después, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta enterrada en una barriada de la capital chilena.

Aunque la Fiscalía chilena apunta a un motivo político detrás de su asesinato, ha evitado responsabilizar directamente al régimen de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de ser el jefe criminal del Cartel de los Soles y tener lazos con organizaciones terroristas como el Tren de Aragua.

Edgar Benítez, de nacionalidad venezolana, conocido como 'El Fresa', es acusado por el secuestro y homicidio de Ojeda. Fue detenido en febrero en el estado de Indiana.

Benítez llegó a Santiago la noche del martes junto a otros cuatro supuestos integrantes de considerados de alta peligrosidad miembros del Tren de Aragua, buscados también por la justicia chilena por múltiples delitos.

"Fueron recibidos en extradición desde Estados Unidos cinco sujetos" e ingresaron a un recinto especial penitenciario de alta seguridad, explicó a periodistas María Angélica Aguirre, directora nacional subrogante de Gendarmería, a cargo de las prisiones del país.

Hasta ahora hay una docena de detenidos por el crimen y secuestro de Ojeda en Chile, pero varios de los "autores intelectuales del crimen todavía están libres", aseguró el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En enero se confirmó desde Estados Unidos la detención de alias 'El Turco', señalado como el líder de la facción 'Los piratas' del Tren de Aragua y a quien se acusó de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del exteniente venezolano.

Ronald Ojeda se refugió en Chile tras escapar de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración. En sus redes sociales, se autocalificaba de "preso político".

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump incluyó a inicios de año al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas. La banda, de origen venezolano, siembra el terror en varios países con secuestros, extorsiones y asesinatos.

Trump ha invocado desde entonces una ley de 1798 sobre la presencia de "enemigos extranjeros" en suelo estadounidense para ordenar el uso del "inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que cometan crímenes devastadores en territorio" estadounidense.