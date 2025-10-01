NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Ronald Ojeda Moreno

Sospechoso de matar al exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda llega a Chile extraditado de Estados Unidos

octubre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Sospechoso - Foto de referencia Canva
Sospechoso - Foto de referencia Canva
Aunque la Fiscalía chilena apunta a un motivo político detrás del asesinato, ha evitado responsabilizar directamente al régimen de Nicolás Maduro.

Un sospechoso de matar al exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda llegó el martes a Chile extraditado de Estados Unidos dentro de un grupo de cinco miembros de la banda criminal el Tren de Aragua.

Ojeda, de 32 años y que tenía la condición de refugiado político en Chile, fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero de 2024 por personas que simularon ser policías chilenos. Nueve días después, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta enterrada en una barriada de la capital chilena.

o

Aunque la Fiscalía chilena apunta a un motivo político detrás de su asesinato, ha evitado responsabilizar directamente al régimen de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de ser el jefe criminal del Cartel de los Soles y tener lazos con organizaciones terroristas como el Tren de Aragua.

Edgar Benítez, de nacionalidad venezolana, conocido como 'El Fresa', es acusado por el secuestro y homicidio de Ojeda. Fue detenido en febrero en el estado de Indiana.

Benítez llegó a Santiago la noche del martes junto a otros cuatro supuestos integrantes de considerados de alta peligrosidad miembros del Tren de Aragua, buscados también por la justicia chilena por múltiples delitos.

o

"Fueron recibidos en extradición desde Estados Unidos cinco sujetos" e ingresaron a un recinto especial penitenciario de alta seguridad, explicó a periodistas María Angélica Aguirre, directora nacional subrogante de Gendarmería, a cargo de las prisiones del país.

Hasta ahora hay una docena de detenidos por el crimen y secuestro de Ojeda en Chile, pero varios de los "autores intelectuales del crimen todavía están libres", aseguró el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En enero se confirmó desde Estados Unidos la detención de alias 'El Turco', señalado como el líder de la facción 'Los piratas' del Tren de Aragua y a quien se acusó de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del exteniente venezolano.

Ronald Ojeda se refugió en Chile tras escapar de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración. En sus redes sociales, se autocalificaba de "preso político".

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump incluyó a inicios de año al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas. La banda, de origen venezolano, siembra el terror en varios países con secuestros, extorsiones y asesinatos.

o

Trump ha invocado desde entonces una ley de 1798 sobre la presencia de "enemigos extranjeros" en suelo estadounidense para ordenar el uso del "inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que cometan crímenes devastadores en territorio" estadounidense.

Temas relacionados:

Ronald Ojeda Moreno

El Tren de Aragua

SOSPECHOSOS

Chile

Extradición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Marco Rubio - EFE
Marco Rubio

Marco Rubio confirma que Estados Unidos ha estado negando visas a extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk

Rick Scott, senador republicano - Foto EFE
Rick Scott

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El Arriero en defensa de Dayro Moreno, tras su llamado a selección - Foto: EFE
Dayro Moreno

El indirectazo del técnico Hernán Darío Herrera a jugador de Colombia tras convocatoria de Dayro Moreno

Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Marco Rubio - EFE
Marco Rubio

Marco Rubio confirma que Estados Unidos ha estado negando visas a extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk

Premios Emmy - AFP
Premios Emmy

Estos son los nominados a las principales categorías de los premios Emmy que se entregarán este domingo en Los Ángeles

Tren de Aragua

Ordenan detener a mujer en Cúcuta que entró armada a un colegio y dijo ser del Tren de Aragua

Rick Scott, senador republicano - Foto EFE
Rick Scott

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

James Comey, exdirector del FBI - Foto EFE
FBI

"Enfrentarse a Trump tiene un precio": James Comey, exdirector del FBI, tras ser acusado por "graves delitos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda