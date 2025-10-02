Fiscalía de Chile no descarta pedir extradición de Diosdado Cabello por crimen de Ronald Ojeda

La Fiscalía de Chile no descarta pedir extradición del ministro del Interior y Justicia del régimen de Venezuela Diosdado Cabello, quien es señalado como como el autor intelectual del secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda

En medio de una entrevista, el fiscal Héctor Barros aseguró que el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda fue “encargado y pagado concretamente” por el “número dos” del régimen de Nicolás Maduro.

“En este caso en particular han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del régimen de Venezuela.

Particularmente, quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello”, afirmó el persecutor.

VEA TAMBIÉN Sospechoso de matar al exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda llega a Chile extraditado de Estados Unidos o

Ronald Ojeda Moreno fue un militar venezolano, opositor al régimen venezolano que después de salir de su país, buscó asilo político en Chile. Luego de permanecer varios años allí, fue secuestrado y posteriormente asesinado el 21 de febrero del 2024.

Desde entonces, las autoridades comenzaron una exhaustiva investigación y declaración de un testigo clave, cabecillas de la red criminal internacional ‘Tren de Aragua’ habrían participado en su asesinato, siguiendo supuestas órdenes de altos mandos del régimen madurista.

Las autoridades han manifestado que el crimen habría sido cometido con fines políticos y las pruebas fueron radicadas a finales de marzo ante la Corte Penal Internacional.