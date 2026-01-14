Cuenta regresiva en el espacio: Crew-11 vuelve a la Tierra y la NASA lo transmitirá este miércoles en vivo, estos son los horarios

La agencia aeroespacial estadunidense informó el 8 de enero su regreso anticipado de la misión Crew-11 de la Estación Espacial Internacional (EEI), esto bajo la justificación sobre el estado de salud de uno de los astronautas que, aunque esta estable, enfrenta un episodio de salud bajo evaluación.

Hasta el momento la NASA no ha revelado la identidad del astronauta afectado, ni ha especificado los síntomas o el diagnostico que ha motivado esta inesperada evacuación, solo se informó el procedimiento que se llevará a cabo.

Horario y planeación espacial

La agencia espacial estadunidense y SpaceX estiman que si las condiciones meteorológicas lo permiten, “el desacoplamiento de la misión SpaceX Crew-11 de la agencia espacial estadounidense de la Estación Espacial Internacional se produzca no antes de las 5:05 p.m. EST (hora del este) del miércoles 14 de enero”.

Asimismo, la agencia revelo los nombres de los tripulantes de la misión Crew-11 que completará el retorno. De acuerdo con la NASA, son especialistas de alto nivel internacional.

Zena Cardman, astronauta de la NASA.

Mike Fincke, astronauta de la NASA.

Kimi Yui, astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

Oleg Platonov, cosmonauta de la agencia espacial estatal de Rusia, Roscosmos.

Se prevé que el amerizaje de la cápsula Dragon de SpaceX tenga lugar en la madrugada del 15 de enero a las 3:41 a.m. hora del este.

Al ser directo de la NASA, este suceso será trasmitido en ingles y este es el calendario para que todos puedan conocer como es un amerizaje desde la Estación Espacial hasta la Tierra, y lo podrá observar en los canales como NASA+, Amazon Prime y YouTube.

14 de enero

Entre las 3:00 – 3:30 p.m., comienza la trasmisión y se dará el cierre de la escotilla.

Desde las 4:45 hasta las 5:05 p.m., dará lugar la cobertura del desacoplamiento, después de finalizar este episodio, la NASA distribuirá las conversaciones solo en audio entre la tripulación Crew-11, la estación espacial y los controladores de vuelo durante el transito de la nave Dragon.

15 de enero