NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Nasa

Cuenta regresiva en el espacio: Crew-11 vuelve a la Tierra y la NASA lo transmitirá este miércoles en vivo, estos son los horarios

enero 14, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Cohete SpaceX Falcon 9 que transporta la nave espacial Dragon | Foto AFP
Cohete SpaceX Falcon 9 que transporta la nave espacial Dragon | Foto AFP
Los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-11 tendrán un amerizaje inesperado, después de que se presentara un problema médico que afecta a un miembro de la tripulación.

La agencia aeroespacial estadunidense informó el 8 de enero su regreso anticipado de la misión Crew-11 de la Estación Espacial Internacional (EEI), esto bajo la justificación sobre el estado de salud de uno de los astronautas que, aunque esta estable, enfrenta un episodio de salud bajo evaluación.

o

Hasta el momento la NASA no ha revelado la identidad del astronauta afectado, ni ha especificado los síntomas o el diagnostico que ha motivado esta inesperada evacuación, solo se informó el procedimiento que se llevará a cabo.

Horario y planeación espacial

La agencia espacial estadunidense y SpaceX estiman que si las condiciones meteorológicas lo permiten, “el desacoplamiento de la misión SpaceX Crew-11 de la agencia espacial estadounidense de la Estación Espacial Internacional se produzca no antes de las 5:05 p.m. EST (hora del este) del miércoles 14 de enero”.

Asimismo, la agencia revelo los nombres de los tripulantes de la misión Crew-11 que completará el retorno. De acuerdo con la NASA, son especialistas de alto nivel internacional.

  • Zena Cardman, astronauta de la NASA.
  • Mike Fincke, astronauta de la NASA.
  • Kimi Yui, astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).
  • Oleg Platonov, cosmonauta de la agencia espacial estatal de Rusia, Roscosmos.
o

Se prevé que el amerizaje de la cápsula Dragon de SpaceX tenga lugar en la madrugada del 15 de enero a las 3:41 a.m. hora del este.

Al ser directo de la NASA, este suceso será trasmitido en ingles y este es el calendario para que todos puedan conocer como es un amerizaje desde la Estación Espacial hasta la Tierra, y lo podrá observar en los canales como NASA+, Amazon Prime y YouTube.

14 de enero

  • Entre las 3:00 – 3:30 p.m., comienza la trasmisión y se dará el cierre de la escotilla.
  • Desde las 4:45 hasta las 5:05 p.m., dará lugar la cobertura del desacoplamiento, después de finalizar este episodio, la NASA distribuirá las conversaciones solo en audio entre la tripulación Crew-11, la estación espacial y los controladores de vuelo durante el transito de la nave Dragon.

15 de enero

  • En la madrugada a las 2:15 a.m. se mostrará el regreso de los astronautas, posteriormente, a las 2:51 a.m. el encendido de desorbitado.
  • 3:41 a.m. el amerizaje.
  • Finalmente a las 5:45 a.m. el administrador de la NASA, Jared Isaacman, liderará una rueda de prensa sobre el regreso a la Tierra de los astronautas.

Temas relacionados:

Nasa

SpaceX

Astronautas

Espacio

Nave Espacial

Planeta Tierra

Salud

América Latina

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Elon Musk Tesla - Fotos EFE
Elon Musk

¿Golpe para Musk? Empresa se encamina a superar en ventas a Tesla en 2025

3l/ATLAS en su paso cerca al Sol | Foto NASA
Astronomía

Este viernes será el ‘Día D’ para la astronomía: el cometa interestelar 3l/ATLAS se acercará a la Tierra y experto asegura que es "demasiado extraño para ser un cometa"

Michaela Benthaus - Foto AFP
Viaje al espacio

Empresa de reconocido magnate, que no es Elon Musk, llevó al espacio por primera vez a una persona con paraplejia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Soldados del Ejército de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Alianza militar

¿De qué se trata la operación contra el narcotráfico de EE. UU. en Ecuador?

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Dictadura de Maduro

Maduro se mofa de la tensión entre la Casa Blanca y Miraflores: "Me han hecho famoso en todo el mundo"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Este día reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna": María Corina Machado en mensaje a familiares de excarcelados en Venezuela

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

El argentino Santiago Montiel. (EFE)
Premio Puskás

Este fue el gol ganador del Premio Puskás: lo marcó un sudamericano tras una chilena improbable desde media distancia

Elon Musk Tesla - Fotos EFE
Elon Musk

¿Golpe para Musk? Empresa se encamina a superar en ventas a Tesla en 2025

Mario Pineida | Foto: AFP
Asesinato

Los detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil, quien fue asesinado a tiros junto con su pareja

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre