Jueves, 18 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, conversó en NTN24 sobre la falta de apoyo internacional que tiene Nicolás Maduro.

El régimen de Nicolás Maduro pareciera no recibir tanto apoyo a nivel internacional como ha solicitado e incluso sus principales aliados se han mostrado distantes ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Alejandro Hernández, analista político y director del diario digital La Gran Aldea, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó: “Apoyar a Maduro es impresentable. Las únicas dos formas de apoyar a Maduro es por ceguera ideológica y una especie de solidaridad automática o por complicidad, de otra manera no hay forma de que alguien serio pueda apoyar lo que ha hecho Maduro en Venezuela”.

o

Por lo mismo, considera que el apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es una “complicidad y se ve que entre los dos están asumiendo una misma narrativa”.

“Petro está haciéndose eco de la narrativa de Maduro para desviar la atención que tiene que es el tema de las drogas”, añadió.

También se refirió a la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, diciendo: “toda esta presión y este cerco que estamos viendo lo que busca es una negociación para que Maduro desaloje el poder no para que se quede más tiempo”.

“La meta fundamental es sentar a Maduro en una mesa a negociar unas condiciones y garantías para que deje el poder y respete lo que pasó el 28 de julio en el 2024 en el país”, agregó.

