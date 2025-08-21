NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Despliegue militar

La moderna capacidad de desembarco del escuadrón anfibio enviado por Estados Unidos al Caribe sur

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses - Foto US Navy
Buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses - Foto US Navy
En imágenes compartidas por la Marina de Estados Unidos se observa el momento en el que se llenan unidades del escuadrón con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

La Marina de Estados Unidos informó el miércoles que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

A través de redes sociales, la Marina compartió varias imágenes del momento en el que se estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

“Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)”, indicaron a través de sus redes sociales.

Cabe resaltar que de acuerdo con información de Reuters más de 4.500 marineros incluidos 2.200 infantes de marina se encuentran a bordo de tres buques anfibios el USS San Antonio (LPD 17), el USS Fort Lauderdale (LPD 28) y el USS Iwo Jima (LHD 7).

o

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, tres poderosos buques de guerra norteamericanos fueron desplegados en aguas internacionales y se espera lleguen al límite de las aguas de Venezuela en las próximas 36 horas.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

Estas tres embarcaciones se sumaron a la operación luego de la instrucción del presidente Donald Trump de combatir los carteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

Estas son las características de los tres poderosos buques:

USS Gravely: con capacidad para 312 tripulantes, cuenta con lanzadores de misiles Tomahawk, Standard y antisubmarinos. Además, está equipado con cañones y sistemas de defensa cercanos.

Entre las operaciones en las que ha participado se destacan algunas en Oriente Medio y en el Golfo de México.

USS Jason Dunham: tiene capacidad para 329 marines y cuenta con sistemas de lanzamiento vertical de misiles y cañones de 5 pulgadas. Asimismo, tiene capacidad para disparar misiles ESSM y torpedos MK46.

Por otro lado, cuenta con sistemas de combate Lockheed-Martin.

o

USS Sampson: se trata del más grande de los tres buques, con espacio para 380 personas y sistemas de combate avanzados.

Al igual que USS Jason Dunham, este buque cuenta con sistemas de lanzamiento verticales MK 41. Además, lanza diferentes tipos de misiles como RIM, Tomahawk y Asroc.

Cabe mencionar que los tres buques cuentan con el Sistema de combate Aegis, con radares multifunción avanzados que detectan cualquier posible amenaza.

Según información revelada por Reuters, se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe. Además, se habla de varios aviones espía P-8 y al menos un submarino de ataque.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Narcotráfico

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

¿Está tan mal Washington en temas de seguridad y en el combate al crimen?

Empleos: Foto Canva
Empleos

Alemania busca hasta este 31 de julio a 100 colombianos para trabajos con salarios de más de 10 millones de pesos: uno de cada cinco obtendría la vacante

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

"Hay formas de organización subterráneas y seguras que nos permiten comunicarnos y saber la verdad": María Corina Machado explica cómo lidia la oposición venezolana con el régimen de Maduro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

¿Está tan mal Washington en temas de seguridad y en el combate al crimen?

Venezuela ante Colombia en la COpa América femenia Ecuador 2025 - Foto: EEF
La Vinotinto

¿Habrá pacto?: el resultado entre Colombia y Brasil que dejaría automáticamente a La Vinotinto eliminada de fase final de la Copa América Femenina

Micrófono sobre un escenario - Foto de referencia: pexels
Cantante

Murió Nobuo Yamada, vocalista de canción emblemática de la famosa serie ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Refinería de petróleo - Foto de referencia: EFE
Petróleo

Precio del petróleo a la baja por falta de acuerdos comerciales entre EE.UU. y sus principales socios

Empleos: Foto Canva
Empleos

Alemania busca hasta este 31 de julio a 100 colombianos para trabajos con salarios de más de 10 millones de pesos: uno de cada cinco obtendría la vacante

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

"Hay formas de organización subterráneas y seguras que nos permiten comunicarnos y saber la verdad": María Corina Machado explica cómo lidia la oposición venezolana con el régimen de Maduro

Crew Dragon Endurance de SpaceX durante su amerizaje - Foto EFE
SpaceX

Revelan el poderoso sistema con el que cápsula que estaba en el espacio redujo su velocidad de 28.100 a solo 26 kilómetros por hora antes de amerizar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano