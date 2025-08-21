La moderna capacidad de desembarco del escuadrón anfibio enviado por Estados Unidos al Caribe sur

La Marina de Estados Unidos informó el miércoles que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

A través de redes sociales, la Marina compartió varias imágenes del momento en el que se estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

“Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)”, indicaron a través de sus redes sociales.

Cabe resaltar que de acuerdo con información de Reuters más de 4.500 marineros incluidos 2.200 infantes de marina se encuentran a bordo de tres buques anfibios el USS San Antonio (LPD 17), el USS Fort Lauderdale (LPD 28) y el USS Iwo Jima (LHD 7).

VEA TAMBIÉN Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas o

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, tres poderosos buques de guerra norteamericanos fueron desplegados en aguas internacionales y se espera lleguen al límite de las aguas de Venezuela en las próximas 36 horas.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

Estas tres embarcaciones se sumaron a la operación luego de la instrucción del presidente Donald Trump de combatir los carteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

Estas son las características de los tres poderosos buques:

USS Gravely: con capacidad para 312 tripulantes, cuenta con lanzadores de misiles Tomahawk, Standard y antisubmarinos. Además, está equipado con cañones y sistemas de defensa cercanos.

Entre las operaciones en las que ha participado se destacan algunas en Oriente Medio y en el Golfo de México.

USS Jason Dunham: tiene capacidad para 329 marines y cuenta con sistemas de lanzamiento vertical de misiles y cañones de 5 pulgadas. Asimismo, tiene capacidad para disparar misiles ESSM y torpedos MK46.

Por otro lado, cuenta con sistemas de combate Lockheed-Martin.

USS Sampson: se trata del más grande de los tres buques, con espacio para 380 personas y sistemas de combate avanzados.

Al igual que USS Jason Dunham, este buque cuenta con sistemas de lanzamiento verticales MK 41. Además, lanza diferentes tipos de misiles como RIM, Tomahawk y Asroc.

Cabe mencionar que los tres buques cuentan con el Sistema de combate Aegis, con radares multifunción avanzados que detectan cualquier posible amenaza.

Según información revelada por Reuters, se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe. Además, se habla de varios aviones espía P-8 y al menos un submarino de ataque.