NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
Ariana Grande

Condenado a pagar cárcel el hombre que se lanzó sobre la cantante y actriz Ariana Grande en el estreno de "Wicked: For Good"

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ariana Grande - AFP
Ariana Grande - AFP
El sujeto "mostró un patrón de comportamiento que sugiere que lo volverá a hacer", según argumentó el juez.

El lunes 17 de noviembre, un tribunal de Singapur condenó a nueve días de cárcel a un hombre que se abalanzó sobre la cantante y actriz Ariana Grande durante el estreno de la película "Wicked: For Good", en Asia.

El hecho ocurrió la semana pasada cuando Grande y otras celebridades asistían a la alfombra roja con motivo del lanzamiento de la cinta en territorio asiático.

Allí, el hombre australiano, identificado en los documentos judiciales como Johnson Wen, saltó una valla y corrió hacia ella, generando pánico entre la actriz y los asistentes.

Algunos videos difundidos en las redes sociales mostraron el momento exacto en el que Wen rodea con su brazo a una sorprendida Ariana Grande, mientras que su coestrella, Cynthia Erivo, corre para defenderla.

Según declaró el juez Christopher Goh antes de dictar la sentencia, el sujeto "mostró un patrón de comportamiento que sugiere que lo volverá a hacer".

Al aparecer, el sujeto de 26 años ha perturbado en el pasado otros eventos deportivos y conciertos internacionales.

¿Quién es Ariana Grande?

Ariana Grande, de 32 años, inició su carrera como estrella en Broadway cuando apenas era una adolescente, antes de encaminarse a una exitosa trayectoria como estrella del pop y actriz.

Para 2017, uno de sus conciertos fue objeto de un atentado en el Manchester Arena que dejó 22 muertos, más de mil heridos y a ella le ocasionó un trastorno de estrés postraumático.

