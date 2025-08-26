"La movilización de esos buques significa que la orden vino desde adentro y que hubo varios meses de preparación": Vanessa Neumann sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe al ordenar el despliegue de un crucero lanza misiles y un submarino nuclear como parte de una campaña del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga.

La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad y desarticular las redes de tráfico ilícito en la región. Esta escalada se centra en frenar la actividad del cártel de los soles, presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, y limitar el financiamiento ilegal del régimen venezolano a través del narcotráfico.

El secretario de Estado Marco Rubio calificó esta operación como "un despliegue inédito" en la historia moderna de Estados Unidos durante una reunión de gabinete con el presidente Trump.

Rubio anunció la formación de una coalición internacional con países como Paraguay y Argentina para combatir a los cárteles de la droga en las aguas del Caribe frente a Venezuela.

"Por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva contra los cárteles organizados que llevan veneno, veneno que mata a nuestras ciudades", declaró Rubio, destacando la cooperación de varios países en esta iniciativa.

Al respecto, Vanessa Neumann, directora ejecutiva de Asymmetrica, subrayó que este despliegue no es una operación improvisada, sino el resultado de una planificación exhaustiva y detallada, diseñada para presionar interna y externamente al régimen venezolano. “Estos buques son especialistas en espionaje”, dijo.

Según Neumann, este despliegue tiene múltiples objetivos: presionar al régimen de Maduro, bloquear el apoyo internacional al gobierno venezolano, y recopilar inteligencia sobre las actividades en la región.

“Estados Unidos tenía preparado este plan contra Maduro desde hace tiempo atrás”, recalcó.

Asimismo, aseguró que “los venezolanos han hecho todo lo posible para defender la democracia”.

"Es un daño de presión interna, económico y de aislamiento" señaló Neumann, quien destacó que cualquier movimiento en esta dirección requiere "un análisis de la probabilidad de éxito".