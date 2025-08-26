NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Martes, 26 de agosto de 2025
Caribe

"La movilización de esos buques significa que la orden vino desde adentro y que hubo varios meses de preparación": Vanessa Neumann sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Vanessa Neumann, directora ejecutiva de Asymmetrica, habló en La Tarde de NTN24 sobre la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe al ordenar el despliegue de un crucero lanza misiles y un submarino nuclear como parte de una campaña del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga.

La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad y desarticular las redes de tráfico ilícito en la región. Esta escalada se centra en frenar la actividad del cártel de los soles, presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, y limitar el financiamiento ilegal del régimen venezolano a través del narcotráfico.

El secretario de Estado Marco Rubio calificó esta operación como "un despliegue inédito" en la historia moderna de Estados Unidos durante una reunión de gabinete con el presidente Trump.

Rubio anunció la formación de una coalición internacional con países como Paraguay y Argentina para combatir a los cárteles de la droga en las aguas del Caribe frente a Venezuela.

"Por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva contra los cárteles organizados que llevan veneno, veneno que mata a nuestras ciudades", declaró Rubio, destacando la cooperación de varios países en esta iniciativa.

o

Al respecto, Vanessa Neumann, directora ejecutiva de Asymmetrica, subrayó que este despliegue no es una operación improvisada, sino el resultado de una planificación exhaustiva y detallada, diseñada para presionar interna y externamente al régimen venezolano. “Estos buques son especialistas en espionaje”, dijo.

Según Neumann, este despliegue tiene múltiples objetivos: presionar al régimen de Maduro, bloquear el apoyo internacional al gobierno venezolano, y recopilar inteligencia sobre las actividades en la región.

“Estados Unidos tenía preparado este plan contra Maduro desde hace tiempo atrás”, recalcó.

Asimismo, aseguró que “los venezolanos han hecho todo lo posible para defender la democracia”.

"Es un daño de presión interna, económico y de aislamiento" señaló Neumann, quien destacó que cualquier movimiento en esta dirección requiere "un análisis de la probabilidad de éxito".

Temas relacionados:

Caribe

Estados Unidos

Militares

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La movilización de esos buques significa que la orden vino desde adentro y que hubo varios meses de preparación": Vanessa Neumann sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Curazao confirma llegada de buque destructor de la Armada de Estados Unidos a la isla

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva/ Héctor Schamis - Foto EFE
Fraude electoral

"Es un largo y duro camino democratizar a Venezuela": Héctor Schamis a un año del fraude electoral del 28 de julio

Gustavo Petro (AFP)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Familia de Miguel Uribe pidió que ni el presidente Petro ni ningún miembro de su gabinete asistiera a su funeral

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
Israel

Netanyahu convocará a su gabinete para analizar posible ampliación de la ofensiva en Gaza

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva/ Héctor Schamis - Foto EFE
Fraude electoral

"Es un largo y duro camino democratizar a Venezuela": Héctor Schamis a un año del fraude electoral del 28 de julio

Claudia Sheinbaum, presidente mexicana y Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto AFP
México

¿Cómo se explica el trato comercial que ha recibido México de parte de Estados Unidos?

Maluma llenó de elogios a El Salvador en su reciente concierto - Foto: AFP
Maluma

Maluma llenó de elogios a El Salvador en su reciente concierto: “Me alegra muchísimo la situación que están pasando, Colombia tiene mucho que aprender”

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

El mediocampista colombiano Edwin Cardona. (AFP)
Copa Libertadores

La Conmebol muestra momento de desconsuelo del colombiano Edwin Cardona en el banco tras fallar dos penales en la Copa Libertadores

Gustavo Petro (AFP)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Familia de Miguel Uribe pidió que ni el presidente Petro ni ningún miembro de su gabinete asistiera a su funeral

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
Israel

Netanyahu convocará a su gabinete para analizar posible ampliación de la ofensiva en Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano