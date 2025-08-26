NTN24
Régimen de Maduro

Venezuela anuncia despliegue en aguas del Caribe: "patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba en aguas territoriales"

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
El ministro de Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López, mencionó una estrategia "binacional" con Colombia "para la paz y desarrollo" de ambos territorios.

Este martes, el ministro de Defensa del régimen madurista, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de la milicia venezolana en aguas del Caribe.

o

"Habrá recorridos con infantería y marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba en aguas territoriales", dijo el colaborador de la dictadura venezolana.

Posteriormente, aseguró: “Tenemos todo un despliegue, además del que ya existe, hay presencia militar en la zona, presencia para la protección de las instalaciones petroleras”.

Antes de dar por finalizado su mensaje mencionó una estrategia “binacional” con Colombia “para la paz y desarrollo” de ambos territorios.

“Vamos a hacer un esfuerzo, estamos seguros de que va a dar mucho resultado, de cara a la activación de esa zona binacional, de desarrollo y paz con Colombia”, concluyó.

o

Conforme pasan las horas, la tensión en el seno del régimen venezolano aumenta por cuenta la presencia de buques militares estadounidenses en el mar Caribe.

Hace varias semanas, recordemos, la Casa Blanca designó al Cártel de los Soles, grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, como una "organización terrorista”.

Tras la designación, la administración Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura de Maduro.

o

Posteriormente, el gobierno de la unión americana anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.

