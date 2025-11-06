NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

"Es un caso muy cruel, es una madre que murió esperando ver a su hijo": Tamara Sujú sobre el fallecimiento de la activista opositora venezolana Yenny Barrios

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute, conversó sobre la muerte de la activista opositora venezolana Yenni Barrios.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Conmoción en Venezuela por la muerte de activista venezolana y expresa política, Yenny Barrios, quien falleció sin poder despedirse de su hijo Diego Sierralta, preso político que permanece recluido desde enero de 2025.

Barrios permaneció también detenida en Venezuela en el contexto poselectoral por más de 90 días y salió libre cuando se encontraba muy enferma. Su hijo, de hecho, fue detenido por reclamos a favor de su madre.

Para hablar sobre este tema, Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute y quien llevó el caso, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la muerte de la activista Yenny Barrios contó: “Su hijo empezó a pedir ayuda porque necesitaba ver a su madre antes de que muriera”. “Ella sentía que iba a morir porque ella decía que lo único que necesitaba era ver a su hijo y lamentablemente fallece ayer y su hijo no la pudo ver”, agregó.

Sujú hizo énfasis en que “es un caso muy cruel”, porque se trata de “una familia destruida, un hijo preso, una madre que muere esperando ver a su hijo después de ser expresa política”.

o

Mencionó que estando en la cárcel Yenny pasó meses “sin atención médica oportuna”. “Hasta finalmente cuando ya no daba más y necesitaba las quimioterapias, que empezó a empeorar, fue que se permitió que se trasladara”.

Tamara también comentó que hay presos de los que se desconoce su identidad, el motivo de su detención y su estado de salud.

Además, reveló que en la cárcel El Rodeo 1 hay tres bloques, los cuales están divididos. El primer bloque es para los extranjeros y el resto para los nacionales.

“Al menos un venezolano y un extranjero han tratado de suicidarse en El Rodeo 1 por depresión. La información es que tienen detenidos a seis rusos y dos cubanos, se desconocen quiénes son y por qué están ahí”, puntualizó.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro

Muerte

Cáncer

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un caso muy cruel, es una madre que murió esperando ver a su hijo": Tamara Sujú sobre el fallecimiento de la activista opositora venezolana Yenny Barrios

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
canonización

Aumenta la ocupación hotelera en Isnotú, el pueblito andino donde nació José Gregorio Hernández

Reserva de agua | Foto Canva
América Latina

El país latinoamericano que esconde la mayor reserva de agua del planeta: su profundidad es impactante

Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
canonización

Aumenta la ocupación hotelera en Isnotú, el pueblito andino donde nació José Gregorio Hernández

Reserva de agua | Foto Canva
América Latina

El país latinoamericano que esconde la mayor reserva de agua del planeta: su profundidad es impactante

Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Huracán Melissa en Cuba - AFP
Huracán

"Hay ciudadanos esperando que les resuelvan problemas de vivienda de huracanes de hace 15 o 20 años": vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre paso de Melissa

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, candidatos a la segunda vuelta por la presidencia en Bolivia - Fotos: AFP
Segunda vuelta presidencial

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga dieron el cierre oficial a sus campañas de cara a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Bolivia

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

Petro se pronuncia sobre el colombiano que sobrevivió a ataque de Estados Unidos contra un "narcosubmarino" en El Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda