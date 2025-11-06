"Es un caso muy cruel, es una madre que murió esperando ver a su hijo": Tamara Sujú sobre el fallecimiento de la activista opositora venezolana Yenny Barrios

Conmoción en Venezuela por la muerte de activista venezolana y expresa política, Yenny Barrios, quien falleció sin poder despedirse de su hijo Diego Sierralta, preso político que permanece recluido desde enero de 2025.

Barrios permaneció también detenida en Venezuela en el contexto poselectoral por más de 90 días y salió libre cuando se encontraba muy enferma. Su hijo, de hecho, fue detenido por reclamos a favor de su madre.

Para hablar sobre este tema, Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute y quien llevó el caso, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la muerte de la activista Yenny Barrios contó: “Su hijo empezó a pedir ayuda porque necesitaba ver a su madre antes de que muriera”. “Ella sentía que iba a morir porque ella decía que lo único que necesitaba era ver a su hijo y lamentablemente fallece ayer y su hijo no la pudo ver”, agregó.

Sujú hizo énfasis en que “es un caso muy cruel”, porque se trata de “una familia destruida, un hijo preso, una madre que muere esperando ver a su hijo después de ser expresa política”.

Mencionó que estando en la cárcel Yenny pasó meses “sin atención médica oportuna”. “Hasta finalmente cuando ya no daba más y necesitaba las quimioterapias, que empezó a empeorar, fue que se permitió que se trasladara”.

Tamara también comentó que hay presos de los que se desconoce su identidad, el motivo de su detención y su estado de salud.

Además, reveló que en la cárcel El Rodeo 1 hay tres bloques, los cuales están divididos. El primer bloque es para los extranjeros y el resto para los nacionales.

“Al menos un venezolano y un extranjero han tratado de suicidarse en El Rodeo 1 por depresión. La información es que tienen detenidos a seis rusos y dos cubanos, se desconocen quiénes son y por qué están ahí”, puntualizó.