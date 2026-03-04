NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
César Farías

Nueva agresión del venezolano César Farías a jugador rival en Ecuador: fue expulsado en Copa Libertadores

marzo 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
César Farías, entrenador venezolano de Barcelona de Guayaquil - Foto: EFE
El exentrenador de la selección venezolana fue expulsado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien impartió justicia en el juego del torneo continental.

El entrenador venezolano César Farías, que actualmente dirige al Barcelona de Guayaquil, está en el ojo del huracán de nuevo por agredir a un jugador rival en un reciente partido de la Copa Libertadores.

El extécnico de la selección Vinotinto fue expulsado por su acción en el juego de la fase previa del torneo continental.

El insólito hecho tuvo lugar en el encuentro entre Barcelona de Guayaquil y el brasileño Botafogo por la tercera ronda de la Copa Libertadores.

Farías tuvo un encontrón con un jugador brasileño en pleno juego, lo que le valió la expulsión directa. En la acción, que se produjo al minuto 75, Farías empujó por la espalda a un jugador de Botafogo que terminó tocándolo sin intención tras disputar una pelota dividida con un jugador rival.

Los asistentes arbitrales alertaron al colegiado colombiano Wilmar Roldán, quien no dudó en expulsarlo por la agresión. El entrenador venezolano no pudo ocultar su disgusto con el juez colombiano por la decisión.

El encuentro terminó empatado a un gol, por lo que el clasificado se definirá el próximo martes en el partido de vuelta en Río de Janeiro.

Cabe resaltar que Farías marcó su regreso al fútbol ecuatoriano con Barcelona de Guayaquil, luego de un polémico paso por Aucas. El exvinotinto protagonizó un enfrentamiento con dos jugadores rivales en un encuentro de la liga local ante Delfín en junio de 2023.

Farías se enfrentó a dos jugadores y los agredió físicamente, lo que le valió una dura suspensión en el fútbol ecuatoriano con 14 meses sin dirigir y su despido del club por su comportamiento.

