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Nasa

Salarios en la NASA: esto ganan los astronautas y cómo se calcula su pago

abril 8, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Astronautas | Foto NASA
Astronautas | Foto NASA
Los profesionales reciben su pago según la escala salarial General Schedule.

El viaje a la Luna de la Misión Artemis II ha revolucionado la historia en el mundo de la astronomía, con los astronautas Victor J. Glover, Reid Wiseman, Jeremy Hansen y Christina Koch quienes reciben su salario dependiendo de su nivel profesional.

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En la NASA, al ser una organización que depende de recursos públicos, los salarios de sus colaboradores están controlados por un sistema estrictamente regularizado.

Es decir, los astronautas de la NASA no ganan por la misión que realicen, sino de la escala salarial federal conocida como General Schedule (GS).

Escala General Schedule

Para entender la ubicación de la escala GS, los niveles GS-11 y GS-12 suelen corresponder a candidatos que cuentan con maestrías o doctorados que apenas comienzan su carrera dentro de esta área.

GS-13 y GS-14 corresponden a profesionales que ya han sido asignados a misiones y cuentan con responsabilidad técnicas dentro de las operaciones espaciales.

El nivel GS-15 va dirigido al profesional con una trayectoria larga que dentro de la agencia ocupan cargos de alta responsabilidad.

De ese modo, GS-13 y GS-14 (donde la mayoría de los astronautas se ubican), ocupan anualmente salarios entre los 100.000 y 160.000 dólares, asimismo, en una escala más alta como la G-15, su salario alcanza los 191.900 dólares anuales, lo que en pesos colombianos se traduce a aproximadamente 667 millones de pesos al año.

No obstante, cada compensación salarial está ligada a una jornada estándar de 40 horas semanales. No reciben bonos adicionales por riesgo, peligrosidad o horas extras por misiones prolongadas fuera de la Tierra.

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Cabe resaltar que estas condiciones no aplican a tripulantes que provengan de las fuerzas armadas, ya que son considerados como militares en servicio activo, que conservan el salario y beneficio de su institución original.

En el caso del astronauta canadiense, Jeremy Hanse, perteneciente a la Agencia Espacial Canadiense su remuneración sigue una estructura de niveles diferente, ajustada a su escala.

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