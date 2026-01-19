NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Dictadura en Venezuela

En medio de conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, Padrino López, solicitado por la justicia de EE. UU., llama a la milicia venezolana a la "autocorrección"

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, entre otros colaboradores de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura del general chavista.

En medio de las conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, el ministro de Defensa de la dictadura venezolana, Vladimir Padrino López, envió un mensaje a sus subalternos.

Solicitado por la justicia de los Estados Unidos por ser uno de los cabecillas del Cartel de los Soles, Padrino López hizo un llamado a la milicia venezolana a la “reflexión y “autocorrección”.

A través de un video difundido en redes sociales, el general chavista sostuvo: “Ese primer principio de mando y conducción que dice ‘conócete a ti mismo’ y busca tu autocorrección es muy propicio para que todos nosotros, en un momento como este, reflexionemos como seres humanos hacia adentro, qué cosas tengo que corregir como ser humano, como hijo de Dios, qué cosas tengo que hacer para mejorar, para ser más útil, para ser más amoroso, qué cosas debo hacer para desprenderme de la soberbia, del ego, qué cosas tengo que hacer para buscar esa autocorrección”.

Posteriormente aseveró: “Hay que tomar esos aprendizajes, todos los días es una lección, seguro, entonces tomemos las lecciones de la vida, los momentos, los momentos cuando interactúo con mi superior, con mi compañero, con mi subalterno, tomar esos momentos para nutrirme de sabiduría y ser cada día mejores seres humanos”.

Tras cometer múltiples fechorías al frente del alto mando militar, ahora Padrino López, al parecer se desliga del discurso desafiante “antiimperialista”.

“Es una exigencia que tiene que trazarse cada quien para llegar a la plenitud y la plenitud no son las cosas materiales, la plenitud está aquí adentro, en la grandeza de cada quien, en la manera de ver la vida, de ver la vida con propósito”, reiteró.

Se le acusa formalmente de conspiración para distribuir cocaína a bordo de aeronaves y embarcaciones desde Venezuela hacia Estados Unidos.

Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 que resultó en la captura de Nicolás Maduro, Padrino López sigue bajo acusación criminal en tribunales federales de EE. UU.

