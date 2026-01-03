NTN24
Cae Maduro en Venezuela

La OEA se declara lista para prevenir una escalada en Venezuela y convocará una reunión del Consejo Permanente

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Albert Ramdin, nuevo secretario general de la OEA | Foto: EFE
La idea es hablar de Venezuela "de manera abierta, colectiva y constructiva".

Este sábado 3 de enero, el Secretario General de la OEA Albert R. Ramdin emitió una declaración sobre la incursión de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ramdin dijo seguir "de cerca la situación en Venezuela, que evoluciona rápidamente" , informando que habló con varios gobiernos de Estados Miembros de la OEA, "y reconozco tanto la profundidad de la preocupación como las distintas perspectivas en todo el Hemisferio".

A medida que siguen surgiendo detalles, agrega, "la prioridad de la Secretaría General de la OEA es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Sean cuales sean las circunstancias, todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano aplicable, incluido el arreglo pacífico de controversias, el respeto de los derechos humanos y la protección de la vida civil y de la infraestructura crítica".

Considera esencial "que el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Los arreglos institucionales existentes —incluido el orden constitucional del país— proporcionan una base importante sobre la cual construir. La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos, mediante un diálogo inclusivo y con instituciones sólidas".

La Secretaría General de la OEA, dijo, "está lista para apoyar los esfuerzos orientados a la desescalada y a una solución pacífica, democrática y sostenible, en beneficio del pueblo venezolano".

Llamó "a todos los actores venezolanos a actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática".

Para asegurar que los Estados Miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, "se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos".

