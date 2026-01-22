NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
West Ham

El West Ham United firma a joven mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira para intentar salir de la zona de descenso

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
.
.
El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial publicado en el sitio web del cuadro inglés.

El West Ham United, de la Premier League, firmó a un joven mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira.

o

El club londinense confirmó la incorporación del Keiber Lamadrid, quien se suma a la institución con la misión de fortalecer el plantel en lo que resta de la campaña.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial publicado en el sitio web del cuadro inglés, donde destacaron la llegada del centrocampista.

“El West Ham United se complace en anunciar el fichaje del joven y prometedor extremo internacional venezolano Keiber Lamadrid en préstamo para el resto de la temporada 2025/26... Bienvenido al este de Londres, Keiber", remarcó la entidad británica.

o

Asimismo, subrayaron que el futbolista no ha tenido actividad competitiva desde el cierre de la temporada 2025 de la Liga FUTVE a comienzos de diciembre, por lo que iniciará con el trabajo físico bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Lamadrid, de 22 años, procede del Deportivo La Guaira y su cesión incluye una opción de compra definitiva para el próximo verano.

Durante su etapa en el conjunto costeño, Lamadrid disputó más de 100 encuentros oficiales, conquistando la Supercopa de Venezuela, además de ser reconocido como el Mejor Jugador Sub-23 en 2025.

Tras darse a conocer la noticia, el criollo aseveró: “Es una oportunidad increíble estar aquí en este hermoso club”.

o

“Agradezco a Dios ante todo y a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí. También agradezco a mi familia, que siempre me apoyó. Para mí, es un sueño estar aquí”, añadió.

Con esta anexión de Lamadrid, el West Ham United intentará, entre otras cosas, salir de la zona de descenso.

Quedan 16 partidos en la Premier League, y la oncena londinense está en el puesto número 18 con 17 puntos, a 5 unidades del Nottingham Forest (22).

