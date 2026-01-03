Habla Delcy Rodríguez tras captura de Maduro en una intervención que genera dudas y anuncia la activación del "Consejo de Defensa de la Nación"

Delcy Rodríguez anunció este sábado la activación del "Consejo de Defensa de la Nación" horas más tarde luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores tras un operativo dentro de Venezuela.

Rodríguez, quien ha sido vicepresidente del régimen, exigió también en declaraciones dadas a conocer tras el pronunciamiento de Trump sobre el operativo, "la inmediata liberación de Maduro y de su esposa".

Pese al contundente accionar de las fuerzas militares estadounidenses y la advertencia de Trump sobre un segundo ataque durante sus palabras a la prensa, Rodríguez sigue considerando que Maduro es el "único presidente legítimo de Venezuela", algo que Estados Unidos ha rechazado durante los últimos meses.

Trump, cabe resaltar, reveló más temprano que Rodríguez mantuvo una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, donde se mostró dispuesta a colaborar. "Dijo, vamos a hacer lo que quiera que necesite", señaló entonces el presidente estadounidense.

Rodríguez, sin embargo, se opuso a la ofensiva estadounidense y dijo que la "integridad territorial" fue "salvajemente atacada". "Es un ataque con tinte sionista", puntualizó.

En horas de la mañana, fuentes familiarizadas informaron a la agencia Reuters que Rodríguez se encuentra en Rusia y que su hermano, Jorge Rodríguez, a cargo de la Asamblea Nacional del régimen, se encuentra en Caracas.

Rodríguez ya había aparecido en un mensaje de audio en la televisión del régimen a primera hora del día para pedir pruebas de que Maduro y su esposa Cilia estuvieran vivos, mientras que Jorge Rodríguez no ha aparecido desde el ataque.

El presidente republicano publicó más tarde una imagen de Maduro en el buque anfibio USS Iwo Jima en el que, según Estados Unidos, está siendo trasladado hasta una corte de Nueva York en primera instancia.

Maduro es acusado de liderar la designada por el Departamento de Estado estadounidense Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, y de tener vínculos con el narcotráfico que ha afectado la seguridad nacional y estratégica de los Estados Unidos, de acuerdo con Trump.

El mandatario republicano aseguró que será Estados Unidos quien "administre" a Venezuela y mostraron interés en colaborar con quienes han sido víctimas del régimen, en tanto como encuentren garantías para que alguien "preparado" asuma el poder.