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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Costa Rica

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental manifestó que la administración de Trump ha ayudado a Costa Rica a desmantelar carteles

marzo 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
Deportaciones en Costa Rica - Foto tomada de X @WHAAsstSecty
Deportaciones en Costa Rica - Foto tomada de X @WHAAsstSecty
La colaboración entre ambas naciones incluye la deportación de inmigrantes ilegales dedicados a acciones ilícitas.

Este viernes la Oficina del Hemisferio Occidental dio a conocer que desde el gobierno del presidente Donald Trump ha apoyado a Costa Rica a “desmantelar” a los carteles dedicados al narcotráfico y a la trata de personas.

Dentro de las acciones que se han llevado a cabo según la entidad gubernamental del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la nación centroamericana, se encuentra la “deportación de inmigrantes indocumentados”, quienes se dedican a actividades ilícitas en territorio costarricense.

“La administración Trump está contribuyendo a desmantelar los cárteles, incluidas sus redes de tráfico de personas, y a poner fin a la inmigración ilegal, apoyando los esfuerzos de Costa Rica para deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, como narcotráfico, secuestro, minería ilegal y lavado de dinero”, expresó la Oficina del Hemisferio Occidental por medio de su cuenta de X.

De acuerdo con la entidad, estas acciones tienen como finalidad garantizar la seguridad del hemisferio, la cual se ha visto afectada por las “redes criminales”.

“Estas acciones fortalecen la capacidad de Costa Rica para gestionar sus deportaciones, al tiempo que ayudan a desmantelar las peligrosas redes criminales que operan en nuestro hemisferio”. Indicó.

De igual manera, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental ha dado a conocer que también se encuentra apoyando a la nación centroamericana en materia de ciberseguridad. Esto ante el más “reciente incidente cibernético que afectó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)”.

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“Estados Unidos se mantiene firme junto a Costa Rica mientras se investiga la reciente intrusión cibernética dirigida contra infraestructura crítica”, indicó.

Fueron enfáticos en señalar que “La tecnología estadounidense ayudó a detener el ataque y Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de Costa Rica para fortalecer su resiliencia en ciberseguridad".

 

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