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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Excarcelaciones

'Prisoners Defenders' informó que el régimen de Cuba excarceló a cinco presos políticos de los 51 anunciados tras la mediación del Vaticano

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas en Cuba | Foto: EFE
Protestas en Cuba | Foto: EFE
Esto se da después el anuncio que hizo el régimen de Miguel Díaz-Canel en las últimas horas que en los próximos días procederá a la excarcelación de 51 presos políticos.

La oenegé 'Prisoners Defenders' informó que Cuba inició este viernes el proceso de excarcelación de presos políticos que hicieron parte de las masivas protestas que se dieron en la isla el pasado 11 de julio de 2021.

Según la organización no gubernamental, el régimen cubano excarceló a cinco presos políticos luego el anuncio que hizo de las excarcelaciones de 51 presos por la mediación del Vaticano.

Los presos políticos excarcelados este viernes son: Ibrahín Ariel González Hodelin, condenado a 9 años; Ariel Pérez Montesino, condenado a 10 años; Juan Pablo Martínez Monterrey, condenado a 11 años, Ronald García Sánchez, condenado a 14 años; y Adael Jesús Leivas Diaz, condenado a 13 años.

La ONG también explicó desde su cuenta en la red social de X que las condenas de los cinco excarcelados "siguen vigentes", ya que "el régimen es de libertad condicional especialmente restrictiva, a modo de un 'régimen carcelario-domiciliar'".

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Esto se da después el anuncio que hizo el régimen de Miguel Díaz-Canel en las últimas horas que en los próximos días procederá a la excarcelación de 51 presos políticos.

La decisión fue presentada como una medida que se enmarca en un “gesto de buena voluntad” tras la mediación del Vaticano.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana, los reclusos que el "beneficio" han cumplido una parte considerable de sus condenas y han mostrado buena conducta durante su permanencia en prisión.

Además, la cartera adjunta al régimen detalló que la medida no corresponde a n indulto, sino a una excarcelación condicionada. Esto quiere decir, que los "beneficiados" deberán cumplir ciertos requisitos durante el tiempo restante de su pena.

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