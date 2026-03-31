¿Diferencias en el vestuario colombiano? El regaño de Luis Díaz a Alvaro Montero en pleno partido que se hace viral en redes sociales

En medio del análisis de la amarga derrota que sufrió la selección Colombia ante Francia en el amistoso que disputaron recientemente, hay una imagen que le da la vuelta al mundo.

Se trata de un video que circula por redes sociales en el que se ve la clara inconformidad del extremo de la 'Tricolor' Luis Díaz con su compañero Alvaro Montero.

La inconformidad de 'Lucho' se debería a la falta de comunicación por parte del guardameta cafetero, a quien le exigió que "hablara", según deja ver el video del medio Gol Caracol.

Durante una jugada defensiva, el artillero del Bayern Múnich le reclama a Montero que no haya comunicado lo que iba a hacer y le dice, visiblemente molesto: "¡habla, habla!".

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Tras esto, Lucho vuelve y le hace la seña para que hable y se aleja claramente molesto con el arquero guajiro.

Los aficionados colombianos han expresado que Díaz ha empezado a tomar, en los últimos partidos, una actitud digna de un líder tanto dentro como fuera del campo.

"Eso es lo que hace un verdadero capitán", "Ya tenemos capitán para cuando James se retire", "Lucho tiene que ser el capi", "El verdadero capitán", "Se ganó la capitanía hace rato", "A Lucho se le ve frustrado" son algunos de los comentarios.

Pese a que las imágenes muestran una posible disputa en el vestuario colombiano, se trató de algo del momento del partido y así lo dejaron saber las declaraciones postpartido que dio Luis.

El guajiro del conjunto bávaro afirmó que "tenemos un grupo muy unido, no hemos perdido nada con estas dos derrotas, ahora queda trabajar para encontrar la excelencia que buscamos y seguramente lo vamos a conseguir".

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Y sobre los resultados poco gratificantes contra Croacia y Francia, el atacante del conjunto cafetero dijo en el rueda de prensa que quedan: "muchas enseñanzas" y que "hay que tratar de corregir lo no tan bueno y también quedarnos con lo positivo porque de eso se trata. Hemos enfrentado a dos grandes rivales, que la verdad te someten muchísimo por la calidad que tienen, el proceso que llevan y el equipo que son".

Y su mensaje para la hinchada 'tricolor' es que "que no dejen de creer, a la gente, obviamente ellos vienen a los estadios, están viendo en sus casas, quieren vernos ganar siempre, eso sin duda va a pasar siempre, pero que no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que ellos como afición se sientan contentos y felices, necesitamos de su confianza, de su apoyo y yo sé que no lo van a perder".

El futbolista del Bayern Múnich explicó que su trabajo como grupo y selección es que "más allá de los resultados, aprender demasiado, copiarles cosas a estos grandes rivales, ya nos dejaron estas enseñanzas y nosotros como equipo, como grupo y como familia vamos a corregir, tenemos un cuerpo técnico y un grupo de jugadores increíbles".