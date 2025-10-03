La ONG Prisioners Defenders denuncia el uso de presos cubanos para la fabricación de puros por más de 14 horas al día

La ONG Prisioners Defenders denunció este viernes que presos cubanos son sometidos a trabajos forzados para producir puros de exportación.

Según el informe un 7,5% de los habanos que exporta la isla son hechos por prisioneros que reciben un íntimo salario.

Al menos 500 reclusos en diferentes cárceles cubanas trabajan más de 14 horas diarias en la producción de puros, recibiendo un salario de apenas 3.000 pesos cubanos al mes, equivalentes a unos 7 dólares.

La ONG afirma que algunos presos llegan a producir hasta 130 habanos diarios, mientras que el régimen cubano vende cada puro a 3,05 dólares a la Unión Europea.

En el mercado europeo, el precio final por puro alcanza los 21 dólares, lo que significa que el recluso recibe solo el 0,15% del valor final del producto.

Tras la denuncia presentada por la ONG, la empresa encargada de comercializar los puros a nivel mundial Habanos S.A. reconoció que la producción está en manos de los reos.

Sin embargo, la compañía expresó que esto se trata de un programa simbólico para brindar “formación vocacional”.

Para Javier Larrondo, portavoz de Prisoners Defenders, esta situación constituye un crimen de lesa humanidad.

"El trabajo forzoso es una forma moderna de esclavitud, y así está legislado en la legislación internacional", afirma Larrondo.

La ONG ha presentado su informe ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una auditoría externa y el cese de la compra de productos elaborados bajo estas condiciones.

En 2023, la empresa Habanos S.A. alcanzó ventas 721 millones de dólares, según cifras publicadas por Tobacco Journal International.

En el informe presentado por la ONG detalla que los presos cubanos realizan un trabajo forzado por parte del régimen con fines “económicos y punitivos sobre un total de 60 mil de entre los 90 mil internos penales y 37.458 sancionados en régimen abierto en el país”.

Además, que los presos “son sometidos a condiciones inhumanas y explotadoras en una desconexión absoluta e impune de la legislación internacional y cualquier derecho laboral”.

El documento también asevera que las leyes en Cuba amparan de manera “impúdica y explícita” el trabajo forzado de los reos.