NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Cuba

La ONG Prisioners Defenders denuncia el uso de presos cubanos para la fabricación de puros por más de 14 horas al día

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
En 2023, la empresa Habanos S.A. alcanzó ventas 721 millones de dólares.

La ONG Prisioners Defenders denunció este viernes que presos cubanos son sometidos a trabajos forzados para producir puros de exportación.

Según el informe un 7,5% de los habanos que exporta la isla son hechos por prisioneros que reciben un íntimo salario.

Al menos 500 reclusos en diferentes cárceles cubanas trabajan más de 14 horas diarias en la producción de puros, recibiendo un salario de apenas 3.000 pesos cubanos al mes, equivalentes a unos 7 dólares.

La ONG afirma que algunos presos llegan a producir hasta 130 habanos diarios, mientras que el régimen cubano vende cada puro a 3,05 dólares a la Unión Europea.

En el mercado europeo, el precio final por puro alcanza los 21 dólares, lo que significa que el recluso recibe solo el 0,15% del valor final del producto.

Tras la denuncia presentada por la ONG, la empresa encargada de comercializar los puros a nivel mundial Habanos S.A. reconoció que la producción está en manos de los reos.

o

Sin embargo, la compañía expresó que esto se trata de un programa simbólico para brindar “formación vocacional”.

Para Javier Larrondo, portavoz de Prisoners Defenders, esta situación constituye un crimen de lesa humanidad.

"El trabajo forzoso es una forma moderna de esclavitud, y así está legislado en la legislación internacional", afirma Larrondo.

La ONG ha presentado su informe ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una auditoría externa y el cese de la compra de productos elaborados bajo estas condiciones.

En 2023, la empresa Habanos S.A. alcanzó ventas 721 millones de dólares, según cifras publicadas por Tobacco Journal International.

En el informe presentado por la ONG detalla que los presos cubanos realizan un trabajo forzado por parte del régimen con fines “económicos y punitivos sobre un total de 60 mil de entre los 90 mil internos penales y 37.458 sancionados en régimen abierto en el país”.

Además, que los presos “son sometidos a condiciones inhumanas y explotadoras en una desconexión absoluta e impune de la legislación internacional y cualquier derecho laboral”.

El documento también asevera que las leyes en Cuba amparan de manera “impúdica y explícita” el trabajo forzado de los reos.

Temas relacionados:

Cuba

Presos

ONG

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

General Pedro Suárez
Despliegue militar

Apareció en la toma militar de Caracas el general Suárez tras rumores de que había desertado: "Venceremos"

Nicolás Maduro (EFE)
Régimen de Maduro

Maduro ofreció en carta enviada a Trump entablar conversaciones directas con Estados Unidos, según Reuters

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

General Pedro Suárez
Despliegue militar

Apareció en la toma militar de Caracas el general Suárez tras rumores de que había desertado: "Venceremos"

Nicolás Maduro (EFE)
Régimen de Maduro

Maduro ofreció en carta enviada a Trump entablar conversaciones directas con Estados Unidos, según Reuters

Desapariciones forzadas

Régimen desaparece en Táchira a otros dos colaboradores de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado

Presidente Gustavo Petro durante marcha en Nueva York.
Gustavo Petro

"Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad": Petro hace polémico llamado en Nueva York

"Tercer estado" entre la vida y muerte | Foto Canva
Cuerpo de Investigaciones Científicas

Científicos identifican un posible “tercer estado” entre la vida y la muerte que pone en duda todo lo estudiado hasta ahora

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda