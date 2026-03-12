Por primera vez en 50 años, la NASA confirma que el ser humano podrá volver a la Luna: esta es la fecha oficial

La NASA anunció este jueves que está considerando lanzar desde el 1 de abril su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

La misión ha debido ser postergada en varias ocasiones por problemas técnicos. El cohete, la tripulación y los ingenieros de la NASA están ahora "listos", aseguró Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial de Estados Unidos.

"Estamos en camino para un lanzamiento el 1 de abril", dijo Glaze durante una conferencia de prensa en la que advirtió que "aún queda trabajo" por hacer antes del despegue.

Cabe resaltar que, Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa de Estados Unidos en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar.

Ahora, los astronautas encargados de volar con Artemis II son Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Heremy Hansen.

Participarán tres ciudadanos de Estados Unidos y uno de Canadá

Durante este vuelo de prueba, la tripulación orbitará el satélite natural de la Tierra sin alunizar y probará el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que marcará el regreso de los astronautas a la superficie de la Luna, con el objetivo de establecer una presencia duradera.

Artemis 2 se desarrollará en el contexto de la competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias que aspiran a enviar humanos a la Luna y establecer una base allí en los próximos años.

Riesgos de la misión

Los expertos de la Nasa coincidieron en que la misión “no está exenta de riesgos” y posible que el escenario no sea el deseado algunas veces, pero aseguraron que han hecho “todo lo posible para reducir” esa probabilidad.

No es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo”, explicó la viceadministradora de la NASA, Lori Glaze.