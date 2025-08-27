NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Hugo Acha, experto en temas de seguridad y profesor de las Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de EE.UU., habló en NTN24 sobre las imágenes difundidas de los barcos de guerra en aguas cercanas a Venezuela.

El Pentágono ha difundido fotografías y videos que muestran la magnitud de la operación, que incluye varios buques de guerra y miles de efectivos, en aguas cercanas a Venezuela.

Para analizar este tema, Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de las Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Acha empezó explicando que: “No sabemos si la decisión del presidente (Trump) será una operación de precisión-eliminación, lo que en jerga militar se denomina como una decapitación de la organización terrorista”.

“Lo que si es seguro es que el despliegue sí es imponente y no tiene antecedentes cercanos en la región”, agregó.

o

El profesor de las Fuerzas Especiales de la FAA afirmó que “la orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal”. “Descartar una operación militar es simplemente no entender la palabra central: todos los recursos a disposición del Ejecutivo norteamericano”, consideró.

“Y si después resulta que hay una operación interna, un levantamiento popular o una invasión para retirar o eliminar a la amenaza, esa será una decisión del presidente de los Estados Unidos”, consideró.

El invitado reiteró que no ha visto “una sola ocasión que pueda decir que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hayan actuado sin que existan una cuidadosa consideración de todos los escenarios posibles”.

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

