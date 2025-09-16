NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Colombia

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En diálogo con NTN24, el exministro de Hacienda y Crédito Público colombiano se refirió a la decisión que afecta al país en materia de lucha contra las drogas.

El exministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, dialogó con NTN24 sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y criticó la postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, ante la reciente decisión de Estados Unidos.

Durante una entrevista con el Programa La Mañana, Restrepo catalogó la posición del presidente como “bastante infantil”.

o

“La cooperación de los Estados Unidos ha sido fundamental en temas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra la droga. Luego salir con esa posición tan infantil, pues desdice la verdad de la autoridad y de la posición de un jefe de Estado y desconoce por completo lo que es la relación con los Estados Unidos de América. Yo creo que ese tipo de posiciones no reflejan la posición del país y simplemente de quien hoy está en el ejercicio de Gobierno”, señaló.

Por otro lado, el exministro colombiano argumentó que la descertificación para Colombia se traduce como una “descalificación profunda a la manera como el Gobierno actual ha manejado la política pública en la lucha contra las drogas”.

o

“Todas las cifras van en contravía de avanzar. La producción sigue creciendo de manera desbordada, el índice de crecimiento potencial crece de manera exponencial. Estamos hablando ya de entre 253.000 y 300.000 hectáreas de coca hoy en Colombia. Algo nunca antes visto en la historia del país”, añadió.

Restrepo también criticó la iniciativa bandera del presidente Petro con la que busca la paz para el país y aseguró que propicia la producción de drogas: “La paz total se convirtió en una paz narca en donde se negocia con narcotraficantes, se les entrega territorio a cambio de nada. Y obviamente es un proceso fracasado de construcción de paz que lo único que genera es un mejor ambiente para la producción de drogas”, dijo.

