Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Danny Ocean

Así fue la emotiva presentación de Danny Ocean cantando el clásico venezolano ‘Alma Llanera’ en la ceremonia del Premio Nobel de Paz 2025

diciembre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Danny Ocean | Foto: EFE
Tras su presentación, Danny tomó sus redes sociales para agradecer la oportunidad de participar en un evento tan importante para Venezuela y la lucha por su libertad.

El cantante venezolano Danny Ocean brindó una emotiva presentación durante la ceremonia del Premio Nobel de Paz 2025 que se llevó a cabo en Oslo, Noruega.

El artista, de 33 años, se presentó en el homenaje que se le rindió a la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, quien no pudo asistir a la ceremonia.

Ocean se subió al escenario para interpretar el tema musical ‘Alma Llanera’, una canción tradicional venezolana la cual reversionó con un hermoso piano.

El cantante empezó a cantar acompañado del piano el famoso tema que es considerado como un segundo himno venezolano.

‘Alma Llanera’ fue creada hace más de cien años por los músicos venezolanos Pedro Elías Gutiérrez, (compositor) y Rafael Bolívar Coronado (letrista).

o

Danny Ocean se hizo muy famoso en el mundo tras el lanzamiento de su canción ‘Me Rehúso’, tema que habla sobre el dolor de tener que migrar y dejar a un ser querido en Venezuela.

Desde su cuenta en la red social de X, el artista comentó: “Dios, Padre Todo Poderoso, llénanos de la luz de tu Caribe, del aroma de tus Llanos, del agua de tu ángel y de la piedra de tus páramos”.

“Por los que ya no están, por los que están aún y por los que vienen. Hoy más que nunca te entrego y encomiendo mis palabras y mi melodía”, añadió.

Y en su cuenta de Instagram, publicó el video de su presentación junto con un mensaje dedicado a María Corina Machado, a quien agradeció por su valentía y devolverle al pueblo venezolano la esperanza.

“Gracias madre María Corina Machado por invitarme y regalarme este momento. No tengo palabras. Es el mayor de los honores cantar un pedazo de dos canciones tan simbólicas para nuestro país en un premio Nobel de la Paz”, empezó diciendo.

Y puntualizó: “Gracias por tu valentía y gracias por darnos y devolvernos la esperanza de que una Venezuela libre y sin miedo si puede existir. Felicidades por este gran reconocimiento”.

El intérprete de ‘Fuera del mercado’ concluyó su mensaje diciendo: “Por los que ya no están, por los que aún luchan y por los que vienen”.

