⁠La razón por la que expertos sugieren a los pequeños negocios no sumarse a jornadas de descuentos de fin de año como el Black Friday

Miles de emprendedores contemplan la idea de participar con sus pequeños negocios en épocas cercanas a fin de año por la alta demanda que suele haber antes de Navidad cuando la mayoría de los clientes suele incrementar sus compras.

Asimismo, la temporada cercana al Black Friday y Cybermonday es considerada una oportunidad para que las empresas puedan generar más clientes y fidelizar a otros varios aprovechando los descuentos que pueden hacer durante las jornadas.

Sin embargo, expertos han sugerido que estos eventos no son precisamente una alternativa muy recomendable para los pequeños negocios, pese a que puedan asegurarse algunas ventas.

A diferencia de las grandes cadenas, que cuentan con amplia capacidad operativa y altos volúmenes de inventario, los pequeños negocios deben evaluar cuidadosamente si una campaña de descuentos masivos realmente se ajusta a su estructura financiera y a sus objetivos comerciales, según varios académicos.

Aun así, es probable que miles de emprendimientos decidan lanzarse a las oportunidades que puede generar el descuento en los precios de los productos y/o servicios.

Según cifras recogidas por la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), ocho de cada diez establecimientos se sumaron a la jornada de Black Friday, con ofertas que superaron el 60% para aprovechar el hecho de que entre el 15% y el 25% de las compras navideñas se hicieron durante la jornada, que este año se programó para el más reciente fin de semana.

Edwin Sierra, secretario académico del Colegio Administrativo y de Ciencias Económicas de (Unicoc), sostuvo en un comunicado de esa institución que la participación en el Black Friday no debe asumirse como una "obligación" ni como una "oportunidad universal".

"Antes de decidir, cada negocio debe analizar si su margen soporta la rebaja, si tiene la capacidad operativa para atender un potencial aumento de pedidos y si el descuento se ajusta a su estrategia de posicionamiento", advirtió Sierra, quien agregó que "Unirse por inercia puede terminar afectando su rentabilidad y debilitando la percepción de valor de la marca".

Participar en el Black Friday, no obstante, puede ser una buena idea para algunos emprendimientos, especialmente para aquellos que necesitan mover inventario, buscan visibilidad, cuentan con logística lista para atender más pedidos o quieren fortalecer su base de datos y atraer nuevos clientes, de acuerdo con el informe.

Pero existen diversas situaciones en las que sumarse al Black Friday no resulta en una idea muy conveniente para los expertos.

Casos en los que los márgenes son tan bajos que un descuento implica pérdida o si la marca está en etapa de posicionamiento y una rebaja puede dañar su valor, son escenarios en los que se aconseja evitar sumarse al fenómeno comercial, así como cuando la operación logística (empaques, pedidos rápidos, devoluciones) no soporta un incremento de órdenes para las empresas.

"Los emprendedores deben ser honestos con lo que su negocio puede asumir", recomienda el experto de Unicoc. “Más allá de solo dar un precio atractivo, hay que saber si habrá un retorno real de la estrategia. La decisión debe basarse en números y acompañarse de un objetivo preciso", explicó.