Panini revela portada del álbum del Mundial 2026 que romperá récord en cantidad de estampillas y marcará el regreso de una selección sudamericana tras 16 años

La editorial italiana Panini reveló este miércoles la que será la portada de su próximo álbum inspirado en la siguiente Copa Mundial de la FIFA que se disputará a mediados del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Con un video difundido en sus principales plataformas, Panini, además de presentar la tapa de su próxima y esperada edición mundialista, conmemoró algunas de sus más famosas estampillas utilizadas en varias de sus pasadas versiones.

"¡Presentamos la portada de Estados Unidos, México y Canadá para la colección de stickers de la Copa Mundial de la FIFA 2026", posteó la cuenta oficial de Panini en la red social X.

El video, acompañado de una música pensada para la ocasión, muestra inicialmente estampillas como la de Jairzinho en la edición de Alemania 74, la de Roberto Bettega en Argentina 78, Maradona en el 82, Rivaldo en el 98 e incluso la del colombiano James Rodríguez en el 2014, cuando recibió la Bota de Oro.

Luego de ese recorrido por algunos de los referentes mundialistas que han pasado por las páginas del Panini, finalmente se revela en el clip la portada de la edición del próximo año, que aparece detrás de una bomba de humo verde con azul tipo cómic que la precede.

El principal color de la portada, según se puede apreciar, es el blanco, ubicado en el centro del diseño y detrás del logo del mundial con el icónico trofeo dorado en medio del dos y el seis, posicionados verticalmente en negro.

Los bordes de la tapa incluyen más de esos dos números mezclados los unos con los otros con tonalidades derivadas del azul, el rojo, amarillo, verde, naranja y lila.

'Official sticker collection' dice en la parte superior de la portada en letras negras, antes del diseño de la edición de 2026 y después se lee 'Álbum de cromos', escrito en otros dos idiomas, además del español, en inglés y francés.

Cifra sin precedentes en cantidad de páginas y estampillas

El álbum Panini edición Copa Mundial de la FIFA 2026 romperá récord al incluir una cantidad sin precedentes de páginas y estampillas que acompañan la llegada de su nueva versión.

El portafolio interactivo futbolero estará compuesto de 112 páginas con 980 figuritas, según reveló el periodista deportivo Iván Alexis en su cuenta de X.

Se conoció, además, que en cada sobre habrá un total de siete estampillas, aunque no se garantiza que todas sean distintas.

Una selección sudamericana regresará a las páginas del Panini luego de 16 años

Tras ausentarse en las últimas tres ediciones mundialistas, las de Catar, Rusia, y Brasil, la selección de Paraguay vuelve a aparecer en una edición de un álbum del Mundial de Panini desde su última participación en Sudáfrica 2010.

Los guaraníes terminaron sextos en la tabla de las concluidas Eliminatorias Sudamericanas y se quedaron con la última plaza que otorgaba cupo directo para la cita en Norteamérica.

Paraguay, cabe resaltar, quedó con ocho puntos por encima del séptimo, Bolivia, que logró el repechaje y jugará primero contra Surinam. De ganar ese duelo, deberá enfrentar a Irak por la oportunidad de convertirse en el séptimo país de Sudamérica con presencia en el Mundial.