Expertos hablan sobre el reto que enfrentan los comercios colombianos a vísperas del próximo Black Friday en época de Navidad

Los comercios colombianos se preparan para un nuevo Black Friday, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, y que marca el inicio de la temporada de ventas más importante del año.

Las estrategias usuales de descuentos están a la orden del día, pero ahora con el mercado digitalizado, la verdadera competencia, según expertos, se da en la retención del cliente: la fidelización.

"Las promociones atraen, pero no fidelizan", explica Janeth Rodríguez, vicepresidente de Revenue para Infobip Latam. "El verdadero reto para las marcas es construir relaciones más allá del descuento, con experiencias personalizadas, conversaciones oportunas y procesos de compra sin tantas vueltas", agregó en un comunicado.

Dicha fidelización, de acuerdo con analistas, es clave al iniciar la temporada, porque una venta en Black Friday puede ser una nueva oportunidad de venta en Navidad.

Pagos inmediatos, comunicación oportuna, respuestas rápidas, atención personalizada, recomendaciones ajustadas a las preferencias, pagos sin fricciones o demasiados procesos son algunos de los hábitos digitales que los colombianos han adoptado y que exigen cada vez más a los comercios online.

VEA TAMBIÉN Novedosa función de WhatsApp: conozca la forma de dejar mensajes de voz a llamadas no respondidas o

Según datos recogidos por Infobip, el 75% de los consumidores en Colombia prefiere comunicarse con las marcas a través de WhatsApp y buscar una celeridad en la atención, a la vez que con un tono humano: rapidez y cercanía.

Se estima que una demora en el proceso de pago puede hacer que alguien abandone el carrito de compra fácilmente (el 70% se abandonan antes de completar el pago), lo que les exige a los comercios que sus canales de atención y sus tiendas online funcionen rápidamente.

"Cada avance en los medios de pago tiene un efecto directo en la conversión digital", explica Paula Rojas, vocera de Infobip en Colombia, y añade que "cuando una transacción se completa sin obstáculos, el cliente compra y confía. Y la confianza, en un entorno digital saturado de estímulos, es el principal motor de fidelización".

Al Black Friday hay que sumar la aparición de nuevos sistemas de pago como Bre-B, que ha sido adoptada rápidamente tanto por los usuarios como por los comercios y ya genera unos movimientos importantes (más de cuatro billones de pesos en total), que podrían escalar mucho más en la fecha que busca elevar la economía de los comerciantes.

"Comprar en línea ya no es una novedad para los colombianos", señala la experta de Infobip. "Lo que sí sigue siendo un desafío es que esa compra sea segura, confiable y personalizada. Esa es la nueva fidelización, hacer sentir al usuario que cada interacción, incluso después del descuento, vale la pena", analiza.

VEA TAMBIÉN Revelan enormes cifras del despliegue del sistema Bre-B en Colombia en medio de polémica por posible impuesto del Gobierno Petro o

Este nuevo Black Friday 2025, en suma, no solo pondrá a prueba la capacidad de las marcas para ofrecer buenos precios, sino su habilidad para comunicar, conectar y convertir más allá de la promoción.