Exposición en París sobre momias muestra varias piezas de estos testigos del pasado

Una particular exposición en París, Francia, sobre momias muestra varias piezas de estos testigos del pasado.

Desde ejemplares egipcios hasta los restos de una niña del siglo XVII hallada en Francia, pasando por tres piezas de la región andina, la exhibición se adentra en un mundo, para muchos, desconocido.

Entre las piezas más llamativas figura el hombre Chachapoya, con las rodillas y los codos pegados al torso y la boca entreabierta en un grito, una imagen que recuerda al cuadro de Edvard Munch.

La exposición "Momias", en el Museo del Hombre en París, permite adentrarse en este universo hasta el 25 de mayo de 2026.

"Nuestro deseo es desmontar un poco el cliché de la momia, claramente egipcia en la mente de la gente. Mostrar que hay otras más antiguas, que hay por todas partes, y que aún existen hoy en día", explica Pascal Sellier, director emérito de investigación del Centro Nacional francés para la Investigación Científica (CNRS) y uno de los comisarios de la exposición.

Además del hombre Chachapoya, una momia preinca hallada en los Andes peruanos, otras dos piezas de la región están en la muestra: una joven con cabello largo trenzado que habría vivido entre los siglos VIII y X en la actual Bolivia y los restos de un niño de unos cinco años en un fardo o paquete funerario típico de la cultura Chancay, presente en la región central de Perú hacia el siglo XIII.

A través de nueve piezas, la muestra presenta técnicas, ritos y creencias sobre esta temática. Entre las obras destacan la niña de Estrasburgo, con su vestido de seda y encaje, el egipcio Petearmosnouphis y sus vendajes de lino y papiro, y la mujer guanche, de la cultura de los primeros habitantes de las islas Canarias, en España.

Los organizadores descartaron una presentación espectacular de las piezas y prefirieron una iluminación uniforme, sin focos especiales.

La exposición está abierta a todo público, a partir de los 8 años. En el recorrido, se instaló una especie de velo en el lado de llegada del espectador antes de cada momia, lo que ofrece la posibilidad de no mirar si lo desea.

Las piezas presentadas fueron objeto de una campaña de restauración y limpieza. La momificación, presente en todos los continentes, ha perdurado a lo largo de los siglos y aún se practica en algunas regiones del mundo, incluida Europa.

Los primeros vestigios aparecieron hace 9.000 años en Sudamérica, en la cultura Chinchorro, entre Perú y Chile. Desde entonces, la mayoría de papas fueron “momificados”, así como conocidas personalidades, como Lenin o Eva Perón.