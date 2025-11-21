NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Francia

Exposición en París sobre momias muestra varias piezas de estos testigos del pasado

noviembre 21, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Momia egipcia llamada 'Petearmosnouphis' se exhibe en París - Foto: AFP
Momia egipcia llamada 'Petearmosnouphis' se exhibe en París - Foto: AFP
Desde ejemplares egipcios hasta los restos de una niña del siglo XVII hallada en Francia, pasando por tres piezas de la región andina, la exhibición se adentra en un mundo, para muchos, desconocido.

Una particular exposición en París, Francia, sobre momias muestra varias piezas de estos testigos del pasado.

o

Desde ejemplares egipcios hasta los restos de una niña del siglo XVII hallada en Francia, pasando por tres piezas de la región andina, la exhibición se adentra en un mundo, para muchos, desconocido.

Entre las piezas más llamativas figura el hombre Chachapoya, con las rodillas y los codos pegados al torso y la boca entreabierta en un grito, una imagen que recuerda al cuadro de Edvard Munch.

La exposición "Momias", en el Museo del Hombre en París, permite adentrarse en este universo hasta el 25 de mayo de 2026.

"Nuestro deseo es desmontar un poco el cliché de la momia, claramente egipcia en la mente de la gente. Mostrar que hay otras más antiguas, que hay por todas partes, y que aún existen hoy en día", explica Pascal Sellier, director emérito de investigación del Centro Nacional francés para la Investigación Científica (CNRS) y uno de los comisarios de la exposición.

Además del hombre Chachapoya, una momia preinca hallada en los Andes peruanos, otras dos piezas de la región están en la muestra: una joven con cabello largo trenzado que habría vivido entre los siglos VIII y X en la actual Bolivia y los restos de un niño de unos cinco años en un fardo o paquete funerario típico de la cultura Chancay, presente en la región central de Perú hacia el siglo XIII.

o

A través de nueve piezas, la muestra presenta técnicas, ritos y creencias sobre esta temática. Entre las obras destacan la niña de Estrasburgo, con su vestido de seda y encaje, el egipcio Petearmosnouphis y sus vendajes de lino y papiro, y la mujer guanche, de la cultura de los primeros habitantes de las islas Canarias, en España.

Los organizadores descartaron una presentación espectacular de las piezas y prefirieron una iluminación uniforme, sin focos especiales.

La exposición está abierta a todo público, a partir de los 8 años. En el recorrido, se instaló una especie de velo en el lado de llegada del espectador antes de cada momia, lo que ofrece la posibilidad de no mirar si lo desea.

Las piezas presentadas fueron objeto de una campaña de restauración y limpieza. La momificación, presente en todos los continentes, ha perdurado a lo largo de los siglos y aún se practica en algunas regiones del mundo, incluida Europa.

o

Los primeros vestigios aparecieron hace 9.000 años en Sudamérica, en la cultura Chinchorro, entre Perú y Chile. Desde entonces, la mayoría de papas fueron “momificados”, así como conocidas personalidades, como Lenin o Eva Perón.

Temas relacionados:

Francia

Hallazgo

Museo

Explosión

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Amnistía Internacional advierte que el régimen de Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Estados Unidos

Estados Unidos colaboró con país latinoamericano en la lucha contra las drogas como parte de la nueva fase de la operación en el Caribe

Parturienta en el Alto Caura
Crisis humanitaria en Venezuela

La triste historia de una parturienta indígena que esperó durante seis días en Bolívar para ser atendida

Accidente aéreo en Medio Oriente - Captura de video
Aviación

Captan momento en el que un avión de guerra se estrella en plena exhibición aérea en el mayor espectáculo aéreo de Oriente Medio

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marcelo Gallardo renovó contrato con River Plate hasta finales de 2026 - Foto: EFE
River Plate

"Estamos en un momento malo y no estamos ajenos a la realidad": Marcelo Gallardo fue autocrítico en su renovación con River Plate

Donald Trump jugando golf / FOTO: EFE
Donald Trump

Así fue el pésimo debut de la nieta de Donald Trump en la élite del golf profesional

Huego 'El Pollo' Carvajal, exjefe de seguridad de Chávez / Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

Hugo 'El Pollo' Carvajal continúa negociando con la Fiscalía de EE.UU. y retrasa su sentencia

Gianni Infantino saludando al entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo | Foto: AFP
Presidente de la FIFA

Presidente de la FIFA sobre la selección Colombia: “va a ser uno de los favoritos del Mundial”

Álbumes de Michael Jackson expuestos en la tienda A-1 Records el 26 de junio de 2009 en Nueva York-Foto: AFP
Michael Jackson

Idéntico: así luce el sobrino de Michael Jackson en el tráiler oficial de la película biográfica del icónico cantante

Luis Arce - AFP
Bolivia

Presidente de Bolivia Luis Arce es expulsado de su partido político por presunto fraude y denuncias de corrupción

Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Estados Unidos

Estados Unidos colaboró con país latinoamericano en la lucha contra las drogas como parte de la nueva fase de la operación en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre