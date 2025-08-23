“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Claudia Piñeiro, escritora y guionista argentina, conversó con el programa Mujeres de Ataque durante el K-Festival en Santa Marta y relató cómo su vocación se manifestó durante un viaje de trabajo.

La escritora contó que descubrió una convocatoria de un premio de novela cuando trabajaba como contadora y decidió que esa era su vocación.

La escritora de ‘La muerte lejana’ afirmo sobre sus inicios que: “En la fantasía de cómo se resumen a veces las noticias es: ‘dejó todo y se puso a escribir’, y la realidad es que eso dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”.

“Yo tenía que seguir trabajando, tenía que pagar la luz, el alquiler, etc. Lo que sí hice cuando me di cuenta de que quería escribir era buscar trabajos más acordes con la escritura que me permitieran ir haciendo el paso de a poco”, agregó.

La guionista también destacó la importancia de la autenticidad en la creación de historias, más allá de seguir fórmulas preestablecidas.

“Yo creo que las cosas tienen que tener verdad, básicamente. Si vos mezclas eso y no hay una verdad atrás que te lleva a contar esa historia y vas en una fórmula puede funcionar, más o menos la gente la puede ver”, puntualizó.