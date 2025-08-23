NTN24
Sábado, 23 de agosto de 2025
“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
La guionista también destacó la importancia de la autenticidad en la creación de historias, más allá de seguir fórmulas preestablecidas.

Claudia Piñeiro, escritora y guionista argentina, conversó con el programa Mujeres de Ataque durante el K-Festival en Santa Marta y relató cómo su vocación se manifestó durante un viaje de trabajo.

La escritora contó que descubrió una convocatoria de un premio de novela cuando trabajaba como contadora y decidió que esa era su vocación.

La escritora de ‘La muerte lejana’ afirmo sobre sus inicios que: “En la fantasía de cómo se resumen a veces las noticias es: ‘dejó todo y se puso a escribir’, y la realidad es que eso dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”.

“Yo tenía que seguir trabajando, tenía que pagar la luz, el alquiler, etc. Lo que sí hice cuando me di cuenta de que quería escribir era buscar trabajos más acordes con la escritura que me permitieran ir haciendo el paso de a poco”, agregó.

“Yo creo que las cosas tienen que tener verdad, básicamente. Si vos mezclas eso y no hay una verdad atrás que te lleva a contar esa historia y vas en una fórmula puede funcionar, más o menos la gente la puede ver”, puntualizó.

Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

