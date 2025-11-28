"Todo indica que es una renuncia obligada”: Ignacio Morales Lechuga tras renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de México

México atraviesa un terremoto político tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, en un proceso que expertos califican como plagado de irregularidades y que pone en entredicho la autonomía del Ministerio Público mexicano.

La salida de Gertz Manero se concretó mediante una carta enviada a la presidente Claudia Sheinbaum, en la que el fiscal indicaba que había aceptado una invitación para ocupar un cargo de embajador en Alemania.

El Senado mexicano procesó inmediatamente la solicitud y designó esa misma noche a Ernestina Godoy como su sucesora, quien fuera fiscal de justicia de la Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum como jefa de gobierno.

La presidente Sheinbaum defendió el cambio señalando: "La Fiscalía es muy importante, había habido coordinación y respetamos mucho al doctor Gertz, y ahora, pues con la nueva Fiscalía, pues lo que queremos es que haya todavía más coordinación y trabajo coordinado, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad en México".

Sin embargo, el expresidente López Obrador salió en defensa del fiscal saliente: "Logró poner en orden y encaminar a la Fiscalía para que realmente defendiera los intereses del pueblo de México, no los de unos cuantos", afirmó, añadiendo que prefiere "juzgadores que resuelvan y no juzgadores que hablen en los medios".

Al respecto, Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de México y exembajador en Francia, calificó la renuncia como "obligada" y advirtió sobre el trasfondo político: "Todo indica que es una renuncia obligada, pero como telón de fondo, lo que hay es una animadversión por parte de los gobiernos en turno de la Cuarta Transformación hacia todo aquello que sea autónomo".

VEA TAMBIÉN Escándalo en Miss Universo: acusan en México a uno de los dueños del certamen por tráfico de drogas y armas o

Según Morales Lechuga, Gertz Manero estaba investigando redes de corrupción vinculadas al huachicol fiscal y conexiones con el cártel de Sinaloa, con nexos en Tabasco, tierra del expresidente López Obrador.

"Se descubrían nexos con el huachicol fiscal, y nexos con el cártel de Sinaloa, y nexos con Tabasco, tierra del anterior presidente", explicó el exfuncionario.

El experto cuestionó además la legalidad del proceso: "La Constitución General de la República establece que el fiscal solamente puede renunciar por causa grave, a juicio del Senado, causa grave que en este caso no se actualiza".

“No lo dejaron ser autónomo y lo obligaron a renunciar”, afirmó.

La designación de Ernestina Godoy genera inquietud sobre la independencia de la Fiscalía, dado su estrecho vínculo con la presidente Sheinbaum.

Morales Lechuga advirtió: "Ernestina Godoy fue una fiscal a modo en la Ciudad de México. Obviamente no va a tener la ambición de ser autónoma, y va a estar disciplinada al régimen".