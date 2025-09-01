¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Marco Rubio augura una estabilización?

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que se reunirá con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el próximo miércoles en México.

El secretario de Estado de Estados Unidos visitará México para "cerrar" un acuerdo de seguridad entre ambos países, en medio de las presiones del presidente Donald Trump para que su vecino del sur redoble sus esfuerzos en el combate al narcotráfico, dijo la mandataria en rueda de prensa.

Posteriormente, el jueves, el secretario de Estado estadounidense llegará Quito con el fin de impulsar una mayor cooperación en materia de inmigración irregular y narcotráfico.

Rubio se reunirá con el presidente Daniel Noboa en medio de una crisis de seguridad en el país sudamericano que, según Insight Crime, en 2024 fue uno de los países más peligrosos de Latinoamérica con 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Rubio augura una estabilización?

Verónica Ortiz, exdirectora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.