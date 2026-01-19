NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba (CTDC), conversó sobre los planes para un “Estado de Guerra” tras la captura de Nicolás Maduro aprobados por el régimen de Miguel Díaz-Canel.

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó los planes y medidas para pasar al "Estado de Guerra", según informaron medios oficialistas cubanos.

La decisión se dio en medio de la creciente tensión con Estados Unidos y tras el operativo militar en Venezuela que dejó la captura de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba (CTDC), conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El invitado señaló que este "Estado de Guerra" decretado por el régimen cubano ahora significa "una mayor militarización ahora autorizada por las leyes", además de que "le dan posibilidades al régimen cubano de hacer varias cosas: convertir todas las instituciones en centros para la defensa y desviar todos los recursos del presupuesto".

Y explicó que "en términos militares el ejército (de Cuba) no estaría equipado para enfrentar al ejército de Estados Unidos", y señaló que "ahora los sábados en todas las comunidades comienzan a hacerse ejercicios militares".

Morúa se refirió al operativo militar de Washington en Caracas del pasado 3 de enero que: "Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto, sobre todo material, en lo que está pasando en Cuba".

Temas relacionados:

Régimen cubano

Cuba

Miguel Díaz-Canel

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Explosiones en Venezuela - Fotos: EFE / X
Explosiones en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Henrique Capriles, dirigente opositor / Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Capriles bloqueó los mensajes en redes sociales tras comentario sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Xabi Alonso | Foto: AFP
Xabi Alonso

Xabi Alonso lamenta la derrota del Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España: "Duele de cualquier manera"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: AFP
Donald Trump

Negociadores ucranianos viajan a Estados Unidos para discutir plan que busca poner fin a la guerra con Rusia

Nayib Bukele/ Shakira - Fotos EFE
Shakira

El mensaje de Bukele a Shakira luego de que se vendieran todos los boletos de sus 3 fechas en El Salvador en menos de un día

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Pese a la crisis en Venezuela, así marcha la tabla de posiciones del Round Robin de la LVBP

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Explosiones en Venezuela - Fotos: EFE / X
Explosiones en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre