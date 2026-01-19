"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó los planes y medidas para pasar al "Estado de Guerra", según informaron medios oficialistas cubanos.

La decisión se dio en medio de la creciente tensión con Estados Unidos y tras el operativo militar en Venezuela que dejó la captura de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba (CTDC), conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que este "Estado de Guerra" decretado por el régimen cubano ahora significa "una mayor militarización ahora autorizada por las leyes", además de que "le dan posibilidades al régimen cubano de hacer varias cosas: convertir todas las instituciones en centros para la defensa y desviar todos los recursos del presupuesto".

Y explicó que "en términos militares el ejército (de Cuba) no estaría equipado para enfrentar al ejército de Estados Unidos", y señaló que "ahora los sábados en todas las comunidades comienzan a hacerse ejercicios militares".

Morúa se refirió al operativo militar de Washington en Caracas del pasado 3 de enero que: "Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto, sobre todo material, en lo que está pasando en Cuba".