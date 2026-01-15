"Mejorará la seguridad": Estados Unidos aprobó acuerdo de 1.500 millones de dólares para expandir base naval en país de Sudamérica

Este jueves, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que aprobó un acuerdo de 1.500 millones de dólares para la expansión de una base naval en Perú.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el país sudamericano solicitó comprar dicho monto en equipos y servicios como parte de su modernización en Callao, su principal base naval, la cual está ubicada cerca del aeropuerto internacional de Lima.

La dependencia estadounidense añadió que el proyecto llevará alrededor de 20 funcionarios del gobierno norteamericano o del sector privado a territorio peruano por hasta 10 años.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado indicó que el acuerdo "mejorará la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en América del Sur".

Estados Unidos y Perú sostienen una larga relación de seguridad. El país latinoamericano, mediante el Congreso, ha autorizado la presencia de tropas estadounidenses en el territorio.

No obstante, ha logrado importantes alianzas con China, pues para el año 2024 el presidente chino, Xi Jinping, inauguró un puerto comercial de 3.500 millones de dólares en el país, el primer proyecto chino de ese tipo realizado en Latino América.

A diferencia de la ampliación de la base en Callao, que está siendo financiada por las autoridades de Perú, China propuso el financiamiento de dicho proyecto.

Tras llegar a la Casa Blanca para un segundo mandato, el presidente republicano Donald Trump ha prometido cerrar América Latina al resto de potencias, viéndola como dominio de Estados Unidos.