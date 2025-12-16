"La situación de orden público en Colombia es crítica": congresista colombiano Hernán Cadavid

Durante los últimos días, se han vivido actos de violencia en contra de la fuerza pública y la población civil en diferentes partes del territorio colombiano, por parte de grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actualmente adelanta un paro armado en diferentes regiones del territorio nacional.

Ante estos hechos, el programa La Tarde de NTN24 habló con el congresista Hernán Cadavid quien se refirió a la situación crítica que vive Colombia en materia de orden público.

“La situación de orden público en Colombia es crítica; en todo el territorio nacional hay unos focos de mayor énfasis por parte de estas estructuras criminales”, indicó Cadavid.

De acuerdo con el congresista, dentro de los territorios más afectados por parte de estos grupos ilegales se encuentran los del “suroccidente de Colombia” los cuales se encuentran bajo “hostigamiento, sin que el gobierno medie reacción alguna en esta materia”.

“En nuestro país proliferaron toda serie de estructuras criminales durante los últimos años; han crecido en más del 30%, ya hacen presencia en más de 700 municipios”, señaló Hernán Cadavid frente a la expansión de estos grupos ilegales.

Para el legislador, el “narcotráfico” se ha convertido en la base principal de la expansión de estos grupos criminales, pues el país “ya llega a 230.000 hectáreas” de cultivos ilícitos. “Por eso no es gratuito que los Estados unidos haya desertificado a Colombia y hayan incorporado a Petro en la Lista Clinton, porque la omisión del gobierno raya con la complicidad”.

En cuanto a la falta de acción por parte del gobierno nacional liderado por Gustavo Petro, el legislador manifestó: “Es jefe (Petro) para unas cosas, para lucirse, pero cuando tiene que asumir responsabilidades del control del orden público en Colombia ha fracasado”.

“No se le puede olvidar a la opinión pública que el Petro, candidato presidencial, le prometió a Colombia que tendría resuelto en cuatro meses el problema del ELN. Hoy los grandes cabecillas están fuera del país, sin responder, protegidos por el gobierno. Le faltan ocho meses para terminar el gobierno y el ELN se encuentra en su mejor estado de forma en los últimos 25 años”, sentenció.