Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
ELN

Atentado del ELN en Cali cobra la vida de dos policías

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Fotografía de una cinta de área restringida en una calle en Cali (Colombia) - EFE
Fotografía de una cinta de área restringida en una calle en Cali (Colombia) - EFE
Desde el domingo el ELN mantiene un "paro armado", medida que restringe la movilidad de la población civil.

Este martes, dos agentes de Policía Nacional de Colombia fallecieron en Cali, tras un atentado con explosivos que las autoridades atribuyen al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), que a su vez decretó un confinamiento en varias zonas del país.

o

El ataque se registró alrededor de las 04:00 hora local (09:00 GMT), cuando los dos oficiales realizaban labores de patrullaje en motocicleta por un sector popular de la ciudad.

Según informó el general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, los uniformados fueron atacados con artefactos explosivos improvisados y murieron poco después a causa de heridas provocadas por esquirlas.

El alcalde Alejandro Eder, por su parte, condenó el hecho, calificándolo como un acto “terrorista”, y ofreció una recompensa a quien suministre información que permita identificar a los responsables.

Desde el domingo el ELN mantiene un “paro armado”, medida que restringe la movilidad de la población civil.

o

El ELN ordenó a la población civil de las zonas que controla en Colombia a confinarse durante tres días, a partir del domingo, mientras adelanta ejercicios militares en lo que dice que es una respuesta a la advertencia de “intervención” del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario norteamericano dijo a comienzos de diciembre que cualquier país que produzca cocaína y la envíe a Estados Unidos estaba “sujeto a ataque”.

La administración estadounidense, recordemos, lleva a cabo un despliegue militar antinarcóticos en el Caribe cerca a Venezuela.

Tras el pronunciamiento de Trump, el grupo criminal prometió el pasado viernes luchar por la "defensa" del país frente a la "amenaza de intervención imperialista".

o

En ese contexto, instó a la población civil en las zonas bajo su control a permanecer en sus casas durante 72 horas a partir de las 6:00 a.m. del domingo.

El ELN es el grupo autodenominado guerrillero más antiguo de la región y controla algunas de las demarcaciones claves en la producción de drogas en Colombia.

